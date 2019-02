A kormány a honvédelem terén is csökkenti a külföldi kitettséget

Szabó István honvédelmi ügyekért felelős államtitkár kedden Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett biztonsági konferencián kijelentette, hogy erős magyar hadsereget csak erős védelmi és biztonsági iparra lehet építeni, tehát ezen a területen is csökkenteni kell a külföldi kitettséget. Ennek egyik eleme, hogy újra megkezdődik a magyarországi fegyvergyártás, de a fejlesztésekhez az innováció is nélkülözhetetlen.

Szabó István államtitkár hangsúlyozta, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek külföldi beszállítóktól való függőségét. Ezt a célt szolgálja az a fegyvergyár is, ahol cseh licenc alapján gyártanak fegyvereket magyar fegyveres és rendvédelmi szerveknek, valamint a tényleges igények alapján, innovatív megoldásokkal kell tervezni a jövőt, építeni a magyar haderőt.

Új biztonsági kihívások

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt 5 évben is nagyot változott a világ, számos új globális kihívás jelent meg. Példaként említette az ukrán válságot, a nyugat-balkáni instabilitást, a terrorizmus erősödését és az illegális migrációt. A világban és Európában is komoly biztonsági kihívások jelentek meg.

Mint mondta, a technológia változásai is napról napra tapasztalhatók.

Példaként említette, hogy a kibertérben akár egy nap alatt is több száz támadás érhet egy országot.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a biztonság egyik záloga a Magyar Honvédség. Ahhoz, hogy a biztonságot minél magasabb szinten tudják garantálni, jól felszerelt, kiképzett és motivált katonákra és az őket támogató hátországra van szükség.

Szabó István hangoztatta, hogy közösen többet tehetünk a magyar honvédelem ügyéért, szerinte fontos, hogy valamennyi, a védelmi iparban érintett szereplő bizalommal tekintsen az e célú kormányzati szándékokra és lehetőség szerint támogassa azokat.Fontos üzenetnek nevezte azt is, hogy a rendezvénynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ad otthont, szerinte ez is jelzi a felsőoktatás és a kutatás védelmi iparban betöltött fontos szerepét.

Cél a folyamatosan bővülő, modern hadtudományi képzések létrehozása

Koltay András, az NKE rektora arról beszélt, hogy a hadtudományi és rendészettudományi karok monopolhelyzetben vannak a felsőoktatási piacon, de az igények szerint ezeket a képzéseket is folyamatosan modernizálni, bővíteni kell.

A rektor is felhívta a figyelmet arra, hogy a 21. században lépten-nyomon új biztonsági kockázatokkal kell szembenézni. Bár kitért arra, hogy a nemzetközi és hazai tendencia szerint is egyre nagyobb szerepük van a magánbiztonsági cégeknek, ezzel együtt a rektor szerint fontos kérdés, hogy az állam érintett szereplői miként tudják megteremteni a nagyobb biztonságot.

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. hatodik alkalommal rendezte meg a Biztonságpiac című konferenciát és kiállítást. A tanácskozáson a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemzik az elmúlt év magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátásait.