"Ez az egész olyan, mint egy hangosan kicsúszott fing a bálteremben. Senki nem meri szóba hozni, de mindenkit zavar" – ezt Bencsik János, a Jobbik újdonsült képviselője írta még 2014-ben arról, hogy a párt Jakab Pétert indította Miskolc polgármesterének. A Mandiner írta meg, hogy a jobbikos parlamenti újonc alaposan össztűz alá vette - szintén - antiszemita párttársát.

2014 nyarán a Jobbik vezetése úgy döntött, hogy Jakab Pétert, a párt akkori önkormányzati képviselőjét indítja Miskolc polgármesterének. A bejelentést követően az antiszemita politikus sajtótájékoztatót is tartott, amelyen elmondta, "a származás se előnyt, se hátrányt nem fog jelenteni a Jobbik vezette Miskolcon". Kiemelte, erre ő maga a garancia, aki történetesen zsidó felmenőkkel is rendelkezik. Ahogy az várható volt, sokan nem nézték ezt jó néven a pártban.

Saját párttársát zsidózta le, aki amúgy antiszemita

Nem maradt néma a történtek kapcsán a zsidózásba belebukott Szávay István mandátumát átvevő Bencsik János, akiről korábban megírtuk, hogy Gyöngyösi Márton zsidók listázását szorgalmazó beszéde után maga gyűjtötte ki azokat az amerikai zsidókat, akik miatt szerinte „izraeli ügynökök" markába került az Egyesült Államok. A Jobbik újdonsült országgyűlési képviselője, miután az Alfahír elődjétől, a Barikádtól távozott, a Jobbegyenes blogon Havas Jon álnéven írt publicisztikákat. Ez utóbbi tényt a politikus saját maga ismerte el. Miskolci indulása kapcsán Bencsik a portálon megjelent írásában

„félrekommunikált zsidónak" nevezte Jakab Pétert.

Hozzátette, hogy „ez az egész olyan, mint egy hangosan kicsúszott fing a bálteremben".

Senki nem meri szóba hozni, de mindenkit zavar.

A jelenlegi, politikailag korrektnek hazudott közbeszédben ugyanis a származás nem lehet érv, miközben az emberek túlnyomó többsége igenis pozitív vagy negatív hozzáállással (nem előítélettel!) viseltetik az őt körülvevő etnikai-társadalmi csoportokkal szemben. És ezt nagyon is helyesen teszi, ez adja ugyanis minden közösség immunitásának, megmaradásának alapját" - egészítette ki gondolatát a Jobbik országgyűlési képviselője.

Az „ellenség” felé tett „demoralizáló gesztus”

Bencsik az eddigieket fokozva azt írta Jakab szavaival kapcsolatban, hogy

a Jobbik radikális táborának szemében ez egy felesleges, demoralizáló gesztus az »ellenség« felé, a párt puhulásának ékes bizonyítéka.

Hozzátette, hogy

a döntés szánalmas megfelelési kényszer, hiteltelenül megfogalmazva, elhibázott kommunikációval.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint hiba volt azt várni Jakab jelölésétől, hogy ettől a Jobbik és a magyar zsidóság kapcsolata javulni fog. "Ez egy olyan szintű politikai szűklátókörűség, amelyet még a legnagyobb fokú naivitás sem ment fel. Azok a zsidók, akik a Jobbikra eddig veszélyes, antiszemita pártként tekintettek, vélhetően ettől sem fognak megenyhülni, Jakabra ellenben egy kirakatba tolt dísz kóbiként fognak tekinteni" - fűzte hozzá.

A Jobbik honlapján megtalálható önéletrajza szerint a cikk megírásakor Bencsik asszisztensi munkakörben vett részt a Jobbik-frakció külhoni és külügyi munkájában, egyúttal a párt erzsébetvárosi alapszervezetének alelnöki tisztségét töltötte be.

Jakab: "A magyar nemzet semmivel sem tartozik a zsidóságnak"

A történet fonákja, hogy nemcsak Bencsik, hanem az általa lezsidózott Jakab Péter is erősen antiszemita politikus.

Ha bizonyos kiválasztott néphez tartozik az illető, akkor a miskolci Dolce Vita luxusétteremből kell számára étket szállítani, mert ott kóser módon tudnak főzni, és neki még ahhoz is joga van... nehogy már! Egy bűnözőnek joga van,

majd ha megbűnhődik, akkor megint lesz joga, de addig ne legyen már joga, hogy neki kóser kaját kell hozni egy olyan étteremből, ahova az átlag miskolci be sem mer térni, mert olyan az árszínvonal" – ezek a "gondolatok" egy 2010-es tiszalúci lakossági fórumon hangzottak el a jobbikos politikus szájából, a felvételt a Hír TV mutatta be. Nem ez volt az egyetlen antiszemita megnyilvánulása Jakabnak, az Origo egy hosszabb listát mutatott be ezekből. "A magyar nemzet semmivel sem tartozik a zsidóságnak. Se bűnbánattal, se jóvátétellel. Ha Ön nem így gondolja, akkor én is aggódom. Egyszerű honpolgárként. Magyarként a magyarokért" - írta például pár évvel ezelőtt Köves Slomónak címzett nyílt levelében.