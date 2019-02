Volner János: A Jobbikban már jóformán csak aknák maradtak

Annak ellenére, hogy tavaly októberben még tagadta a Jobbik, hogy összefogna a baloldallal, most már teljesen egyértelmű az összeborulás, hiszen az önkormányzati választásokra is együtt készülnek –fogalmazott Volner János a PestiSrácoknak adott interjújában. A Mi Hazánk Mozgalom politikusa kiemelte: aki a bevándorláspárti erőkkel összefog, az maga is bevándorláspárti.