Kitört a hisztéria a baloldalon, most dől össze az ellenzéki casting

"Az pedig nem fenyegetés, hogy nem veszek részt egy olyan előválasztáson, amit Závecz meg az üzlettársai meghackelnek, hanem a polgári jogom – bocs" - szögezte le az LMP által támogatott főpolgármester-jelölt keddi bejegyzésében. Az elmúlt napokban már másodszor pendítette meg, hogy kilép a balliberális castingból. Puzsér soha nem fogalmazott olyan élesen ellenfeleiről, mint most, hiszen a vagonoktól kezdve a szilánkosra összevert pofáig minden előkerült, nem mellesleg Karácsonyékat megvádolta azzal, hogy el akarják lehetetleníteni az előválasztást. Pillanatokon belül összedőlhet a szocialisták nagy álma.

Ahogy beszámoltunk róla, Puzsér Róbert éles hangvételű posztban kelt ki Závecz Tibor és Karácsony Gergely ellen a múlt héten. A humorista azt kifogásolta, hogy szerinte a Závecz Research egy manipulatív közvélemény-kutatással próbálta megtolni a zuglói polgármester előválasztási kampányát. Ezért ultimátumot intézett hozzájuk: ha nem teljesítik ebbéli kérését, kiszáll az előválasztásból. Mint ismert, a balliberális casting első köre lezajlott, a második fordulóban pedig Karácsony lesz a kihívója Puzsérnak. Mivel Závecz nem reagált a kritikára, így a humorista újabb üzenettel állt elő. Ezúttal sem finomkodott.

Puzsér: Karácsony soha nem lesz fajsúlyos szereplő

"Závecz Tibor nem reagál. Az a Závecz Tibor, aki nagy szakértelmével tavaly ilyenkor kikutatta, hogy Karácsony Gergely az esélyes miniszterelnök-jelölt, az egyetlen, aki leválthatja Orbán Viktort. Az a Závecz Tibor, aki az országgyűlési választás előtt érdekes módon nem azzal turnézta körbe a médiát, hogy Karácsony Gergelynek kár elindulnia, mert csak Vona Gábor miniszterelnökségének esélyeit rontja" - írja legújabb bejegyzésében, amely többek között a Jobbik iránti szimpátiájáról tanúskodott. Puzsér szerint Závecz hazudik, hisz azt hirdeti, hogy a választás előtt egy évvel meg lehet mondani, ki nyerhet, és ki nem. Majd ezután

megvádolta Záveczet és "megrendelőjét", Karácsonyt, hogy ezekkel a módszerekkel el akarják lehetetleníteni az előválasztást, amit egyébként közösen hívtak életre.

Hozzátette, ha Závecz így folytatja, akkor eljátssza az ellenzék esélyét a közös főpolgármester-jelöltre, ellenben, ha "befogja a száját", marad lehetőség egy tiszta előválasztásra. Ezzel

Puzsér Róbert ismét belebegtette, hogyha nem teljesülnek kritériumai, kilép a balliberális castingból.

"Nekem mindkét forgatókönyv megfelel" - fűzte hozzá közönyösen, hogy aztán olyan erővel szálljon bele előválasztási ellenfelébe, mint még soha.

Készen állok a hitelességi versenyre a bölcsészértelmiség benyomását keltő fémkeretes szemüveggel, amin a szoci nyugdíjasokon kívül ma már mindenki átlát

- írta a "bölcsészértelmiség benyomását keltő fémkeretes szemüveget hordó" Karácsonyról. Szerinte a "régi baloldal" képviselője az MSZP és Gyurcsány Ferenc jelöltje, a tizenhárom éve megbukott szoclib-network jelöltje, aki soha nem lesz fajsúlyos politikai szereplő.

Majd ismét Záveczre kanyarodva azt írta, "Závecz Tibor szerint „kezelni kell a Puzsér-problémát", ugyanis neki, mint tudós demokratának problémás, hogy elindulok egy választáson." Ezt követően részletesebben kifejttette mi is a problémája mindezzel: "A szakma összezár: hisztériájuk tárgya, hogy én megfenyegettem Závecz Tibort. Mivel is fenyegettem meg? Azzal, hogy be lesz verve a pofája? Nyilvánosan előadtam, hogy kezelni kell a Závecz-problémát? Ja, ezt nem én mondtam róla, hanem ő rólam. Egyedül én gondolom, hogy ez egyáltalán nem elemzői, hanem kifejezetten politikusi szerep?" Majd elérkezett a csúcsok csúcsához, szilánkosra vert pofáról értekezve: "Jelzem, hogy nem a tükörrel van bajom, hanem azzal, hogy Závecz Tibor fogja a tükröt, és szilánkosra veri a pofámon. Én úgy tudtam, hogy a tükör nem erre való." Posztjában aztán másodszor is kilátásba helyezte, nem kér az előválasztásból, ha minden így megy tovább:

Az pedig nem fenyegetés, hogy nem veszek részt egy olyan előválasztáson, amit Závecz meg az üzlettársai meghackelnek, hanem a polgári jogom – bocs.

A szemmel láthatóan feldúlt Puzsér írásában előkerültek (egy Sztálin-képpel megfűszerezve) a vagonok is, minden eddiginél érzelmesebb hangot megütve: "Miként kell kezelni a Puzsér-problémát? Vagonokkal? A jogaim korlátozásával? Aljas, törvénytelen eszközökkel?" Mert Závecz Tibor soha nem próbált meg beszélni velem, pedig ha problémája van, azt kultúrember tárgyalva intézi." Befejezésül gunyorosan azt kérte a "régi baloldal" közvélemény-kutatótójától, legyen szíves, kutassa ki, hogy a budapestiek szerint érdemes-e lecserélni Tarlós Istvánt erre a Karácsony Gergelyre! "Várom a „mérések" eredményét." - fejezte be gondolatát a humorista.