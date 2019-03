116 millió forintot csikartak ki a csalók a hiszékeny cégtől

A négy férfinek - akik a cég partnereinek adták ki magát - hamis papírokkal sikerült rávennie a kiszemelt vállalatot, hogy egy másik, új bankszámlaszámra utaljanak.

A rendőrség közleményében azt írja, február 21-én egy nő azzal hívta fel a meg nem nevezett cég pénzügyi munkatársát, hogy az általa képviselt partnercég bankszámlaszáma megváltozott, ezért a következő kifizetést már arra kellene elutalni. Az alkalmazott megkérte a telefonálót, hogy erről hivatalos levelet is küldjön nekik, amit meg is kapott.

A cég 116 millió forintot utalt el a bankszámlára. A pénz egy 28 éves hajdúsámsoni férfihoz érkezett be. A férfi március 5-én megpróbálta levenni az összeget egy zuglói bankban, ekkor érték tetten a rendőrök.

A férfit, valamint 31, 38 és 48 éves társit is csalás bűntett és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Kettőt közülük őrizetve is vettek, ketten - köztük a pénzfelvevő is - pedig szabadlábon védekezhetnek.