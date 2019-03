Czeglédy Csabát indíthatják Gyurcsányék Szombathelyen

Miután a bukott kormányfő ügyvédjeként börtönbe került, most pártjának szombathelyi polgármesterjelöltje lehet Czeglédy Csaba – írja a Vasi Vasmacska nevű blog, hozzátéve, hogy a szombathelyi DK mégis kilépne a baloldali összefogásból, önállóan mérettetné meg magát. Ezt az értesülést látszik alátámasztani, hogy a bűncselekményekkel vádolt Czeglédy Csaba keményen nekiment a helyi LMP-nek, ami azt jelzi, komolyabb politikai ambíciói vannak.

Miután tegnap a Szegedi Törvényszék bírói tanácsa megszüntette a bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolt Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, az érintett vehemensen nekiesett a szombathelyi LMP-nek a közösségi oldalán. Mindez azért is furcsa, mert az ellenzék december óta összehangoltan akciózik a helyi képiviselő-testületben, és teljesnek látszik az egység. Ám úgy néz ki, ez csak a látszat.

Gyurcsány egykori ügyvédje az LMP-t támadja

„Nem akarom elrontani ezt a szép napot, de nem tudom szó nélkül hagyni, hogy az az LMP, akik öt éve az önkormányzati választások előtt cserben hagyták a baloldali összefogást (az MSZP-t, a DK-t, az akkor még létező Együttet, a Szolidaritást és az Éljen Szombathely Egyesületet), és elindultak velünk szemben, most hirtelen úgy tesznek, mintha a fideszes városvezetés vesszőfutásához és az elmúlt időszak sikereihez bármi közük is lenne” – írta Czeglédy, majd felidézte az öt évvel korábbi, ellenzéki egyeztetéseket, ahol elmondása szerint a zöldek megfúrták a közös indulást. Állítása szerint már közel volt a megállapodás, hiszen a baloldal felajánlotta nekik, hogy megkapják a közös lista második vagy harmadik helyét, és egyéni körzet is járt volna nekik, azonban „az előrehaladott tárgyalásokat jól felrúgta Schiffer András”.

Most pedig az az LMP, akik önerőből be sem jutottak a képviselő-testületbe, akik még tavaly tavasszal sem fogtak össze velünk Szombathelyen, fürdenek abban a sikerben, amihez az égvilágon semmi közük nincsen

– emelte ki felháborodottan a zöldekről Gyurcsány Ferenc egykori ügyvédje. Ezután Németh Ákosba, az LMP Vas megyei elnökébe és az Éljen Szombathely egyesület képviselő-jelöltjébe szállt bele, „igazi nímandnak” nevezve őt.

Az Úgy tudjuk nevű blog információi szerint, Németh éppen tegnap indította el telefonos kampányát, amelynek keretében egy automatára rögzített felvétellel csörgeti meg a lakosokat.

Czeglédyt indíthatja a DK Szombathelyen

A Vasi Vasmacska nevű blog pedig úgy tudja, hogy nemcsak az LMP, hanem a DK is begyújtotta a rakétákat, komoly konfliktust generálva a szombathelyi ellenzéken belül. Városbeli pletykákra alapozva azt írták, hogy Czeglédynek leginkább az fáj, hogy miközben éveken át támogatta saját erejéből a helyi szocialistákat, mikor börtönbe került, találtak maguknak egy új szponzort. Úgy tudják, hogy annyira elmérgesedett a viszony a felek között, hogy Gyurcsány Ferenc pártja,

a szombathelyi DK mégis kilépne a baloldali összefogásból, önállóan mérettetné meg magát, és adott esetben Czeglédy az ő polgármesterjelöltjük lehet.

A lap azt a következtetést vonta le a történtekből, hogy erősen repedezik a baloldali összefogás Szombathelyen. Beszédes, hogy Czeglédy ügyében a jövő héten tartják a következő tárgyalási napot.