Rohamosan nő az inzulinrezisztens gyermekek száma, amihez nagy mértékben hozzájárul a növekvő édesség- és cukrozottüdítőital-fogyasztás - hívta fel a figyelmet Balogh Illés endokrinológus az M1 aktuális csatornán szombaton.

Ballog Illés azt is elmondta: az inzulinrezisztencia (IR) kialakulásában sokszor genetikai tényezők is szerepet játszanak.

Az IR esetén a sejtek felszíni receptorai megváltoznak, ezért az elfogyasztott cukor nem kerül be megfelelő időben a szervezetbe, ami az érpályák vércukorszintjének megemelkedéséhez vezet. Erre válaszul megemelkedik a szervezet inzulinszintje, de ennek ellenére sem jut be a cukor a sejtekbe, és a szervezet csak hosszú idő után tudja a vérpályából eltüntetni a cukrot - magyarázta a folyamatot az endokrinológus