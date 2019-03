A jobbikos Varga-Damm Andrea is részt vett egy idős nő kisemmizésében

Varga-Damm Andrea, a Jobbik parlamenti képviselője korábban ügyvédként dolgozott, és több olyan adásvételi szerződést készített, amely jelentős kárt okozott az ingatlanok tulajdonosainak. Az Echo TV Informátor című műsora be is mutatott olyan dokumentumokat, amelyeken az egykori ügyvéd pecsétje és aláírása is szerepel. Többek között az ő közreműködésével tettek ki saját házából egy idős asszonyt. Furcsa egybeesés, hogy Varga-Damm Andrea országgyűlési képviselőként gyakran emeli fel a hangját a kilakoltatások ellen.