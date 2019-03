Orbán Viktor: Felértékelődik a NATO szerepe

Felértékelődik a NATO szerepe, mert Európa biztonsága ma törékeny lábakon áll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Lengyelországban.

A Varsó melletti Wesolában ünnepséget rendeztek annak alkalmából, hogy Magyarország, Lengyelország és Csehország húsz, Szlovákia pedig tizenöt éve csatlakozott a NATO-hoz.

Az eseményen tartott beszédében Orbán Viktor kiemelte: a katonai missziókat azért vállalják, hogy ott és azok kapják meg a segítséget, ahol és akiknek szüksége van rá.

Ha mi nem visszük oda idejekorán a segítséget, akkor a problémák jönnek el hozzánk

- mondta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök egyben köszönetet mondott a visegrádi országoknak, amiért segítettek megvédeni Magyarország déli határát a migránsoktól. Emlékeztetett: az észak-atlanti szövetség azzal a céllal jött létre, hogy békét, biztonságot, stabilitást és jólétet teremtsen előbb az atlanti térségben, majd az egész világon. Ezt akarjuk megőrizni ma is, továbbá elvinni azoknak is, akik jelenleg polgárháborús körülmények között élnek - mondta.

A kormányfő szerint katonáink nehéz küldetésekben is megállták a helyüket, majd hozzátette: a visegrádi országok gazdasági ereje lehetőséget ad, hogy meg is haladják a NATO-tagsággal járó vállalásaikat.

Orbán Viktor hangsúlyozta: hosszú évtizedek óta nem kellett szembenézni olyan zavaros nemzetközi helyzettel és terrorfenyegetéssel, mint manapság, de nemcsak szavakkal veszünk részt a terrorellenes küzdelemben, hanem katonáinkkal is.

Magyarországról ma 692 katona szolgál a világ különböző pontjain, és hamarosan újabb 130 katona csatlakozik hozzájuk.

Mint mondta, olyan szintre akarják fejleszteni a hadsereget, hogy meg tudja védeni Magyarországot és a NATO-ban is megállja a helyét.

Nem kell olyan európai uniós hadsereg, amely helyettesítené a NATO-erőket - ezt már Andrej Babis cseh kormányfő mondta Varsóban a visegrádi négyek (V4) NATO-belépésének évfordulója alkalmából a magyar, a lengyel és a szlovák miniszterelnök részvételével rendezett ünnepségen.

Babis kiemelte a NATO fontos szerepét a V4-ek védelmében. A szövetség előtt álló kihívásokról beszélve megállapította, hogy új követelmények fogalmazódtak meg "valamiféle európai hadsereg létrehozására, amely helyettesíthetné a NATO-erőket". "Ezzel nem értek egyet" - mondta, hozzáfűzve,

nem szeretné, hogy az európai védelmet "valamiféle európai titkár irányítsa, és a védelmi lépéseket olyan kaotikus módon koordinálják, mint például az euróövezet esetében".