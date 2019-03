A jobbikos Varga-Damm Andrea ingerülten reagált a néhány napja az Informátor által nyilvánosságra hozott botrányára. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Varga-Damm korábban ügyvédként dolgozott, és több olyan adásvételi szerződést készített, amely jelentős kárt okozott az ingatlanok tulajdonosainak. Az Echo TV Informátor című műsora be is mutatott olyan dokumentumokat, amelyeken az egykori ügyvéd pecsétje és aláírása is szerepel. Többek között az ő közreműködésével tettek ki saját házából egy idős asszonyt, a műsorban is megszólaló Fürst Mihálynét. A politikus ingerülten, perrel fenyegetőzve reagált, valamint szidta a műsorban megszólaló két nőt. Egy dolgot mégsem tudott tagadni: közreműködött a lakókat kisemmiző szerződések létrejöttében.

Varga-Damm Andrea először vidám, síelős képpel reagált az Informátor stábjának megkeresésére, azonban hamar borúsra fordult a hangulata a róla, illetve zűrös ügyvédi ügyeiről szóló adást követően.

A jobbikos képviselőt olyannyira felzaklatták az Informátorban elhangzottak, hogy öt posztban reagált péntek óta a műsor állításaira.

Varga-Damm Andrea az első bejegyzésben kifejtette, hogy "Soha az életemben semmiféle ingatlanmaffiával nem voltam kapcsolatban", valamint perrel fenyegetőzött.

Egy másik posztban elmondta a saját verzióját az adásvételi szerződéssel kapcsolatban, aminek a végén kitettek a saját házából egy asszonyt. Még dokumentumokat is közölt az ügyről, azonban egy dolgot nem tudott tagadni, méghozzá azt, hogy közreműködött volna a szerződés létrejöttében.Varga-Damm ebben a posztban, az ügylet károsultját, Fürst Mihálynét szidalmazta, hazugoznak nevezte. Majd egy másik bejegyzésben sorra került Török-Szabó Erzsébet is, akit szintén hazugnak nevezett, és az ügy szempontjából teljesen lényegtelen egyesületi ügyeivel támadta az asszonyt.

Végül Varga-Damm egy másik dokumentumot is feltöltött, amelyből kiderült, hogy utóbb felbontották az említett szerződést a felek. Bár tegyük hozzá, ez sem bizonyítja annak ellenkezőjét, hogy a Varga-Damm előtt megkötött szerződés után Fürst Mihályné ház nélkül maradt.

„A bűnözőkből, közjegyzőkből, földhivatali dolgozókból és ügyvédekből álló lakásmaffia gusztustalan tevékenységének rengeteg áldozata volt. Sokakat öngyilkosságba kergettek, rengetegen pedig földönfutók lettek. A bűnszervezet ma is létezik, csak a módszerek változtak" – hallható az Echo TV Informátor című műsorában, amely a lakásmaffia rendszerváltás utáni tevékenységét, működését dolgozta fel. A tévécsatorna stábja talált egy 2000-ben köttetett problémás adásvételi szerződést, amelyen a jobbikos Dr. Varga-Damm Andrea neve és ügyvédi pecsétje szerepel.

Varga-Dammnak köze lehetett a lakásmaffiához?

Az adásban megszólaltatták az ingatlanmaffia egyik áldozatát, Török-Szabó Erzsébet, akit a barátnője kezesnek kért fel egy kölcsönszerződéshez 1996-ban. Mivel baráti és üzleti kapcsolatban állt az asszonnyal, aláírta a dokumentumot. Nem lett jó vége a történteknek, hiszen kiderült, kölcsönszerződésnek álcázott adásvételi szerződést írattak alá vele. Az átvert nő, amikor rájött a cselre, egyből a közjegyzőhöz fordult, aki állítása szerint nevetve közölte vele, hogyha nem tetszik neki, akkor forduljon bírósághoz. Mindeközben a barátnője nyugtatta, hogy ez a bevett szokás, és majd idővel visszafizeti a pénzt. Ez nem történt meg: Török-Szabót kilakoltatták saját lakásából 1997. augusztus 27-én. A történtek után megalapította a Sors-Társak Közhasznú Egyesületet, amely azt a célt tűzte ki, hogy képviselje azoknak az embereknek az érdekeit, akikkel hasonló módon járt el a lakásmaffia. Az évek során a szervezetet rengeteg sértett kereste fel, akik rengeteg dokumentumot juttattak el hozzájuk. Az Echo TV stábja rájött, hogy

az ilyen típusú adásvételi szerződések egyikén a jobbikos Dr. Varga-Damm Andrea neve és ügyvédi pecsétje szerepelt.

Az átvert asszony, Fürst Mihályné elmondta, hogy fiával együtt laktak egy házban, azonban a fiú meg akart válni saját részétől. Eladta a házrészt, és beköltözött egy roma család. Jogtalanul, ugyanis édesanyjának haszonélvezeti joga volt az egész házon. A család miatt Fürst Mihálynénak el kellett hagynia saját házát. Több mint 4 évig a munkahelyén egy átalakított irodában élt, majd hosszú pereskedés után a 10 millió forintért eladott házrészért 13 millió forintot kellett visszafizetnie a családnak. Fürst Mihályné, miután kiforgatták ingatlanából, feljelentette a jobbikos politikust a Budapesti Ügyvédi Kamaránál, ahol aztán fegyelmi eljárást kezdeményeztek ellene. A tévécsatorna úgy tudja, 1994-ben és 2000-ben szintén vizsgálat indult ellene, majd 2006-ban kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából. Az adásból kiderült, az asszony felkeresett olyanokat, akik hozzá hasonlóan jártak, vagyis olyanokat, akiknek szerződését szintén Damm Andrea készítette, és ők is hasonlóan jártak. Szintén Damm Andrea készítette azt a szerződést, és így járt el velük szemben is, mint velem. Náluk úgy volt, hogy a fia, vagy ki, a kocsmában ismerkedett meg egy cigány emberrel, aki aztán megvette Damm Andrea közreműködésével a lakást és beköltözött, őket meg kirakta. A nagymamát rakta ki – tett hozzá.

A történet furcsasága, hogy Varga-Damm Andrea az egyik olyan országgyűlési képviselő, aki gyakran emeli fel a hangját a kilakoltatások ellen.