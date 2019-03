Kifütyülték a Jobbik képviselőit a Székely Szabadság Napján

Gyöngyösi Márton élőben jelentkezett a vonulásos tüntetésről, amikor több székely elkezdte elég határozottan kérdőre vonni, feltehetően a balliberálisokkal való együttműködés miatt. A szóváltás odáig fajult, hogy egy román csendőrnek kellett odalépnie. A Jobbik megjelent képviselőit amúgy „füttyorkán, és pfujolás” fogadta, egyre inkább mélyül a szakadék a párt és a határon túli magyarság között. Ez nem véletlen: Gyöngyösi a demonstrációt megelőzően arról beszélt a jobbikos pártmédiának, hogy a székelyek megvásárolhatóak, és a Jobbiknak ettől meg kell óvnia őket.

Vasárnap késő este érkeztek információk a tegnapi Székely Szabadság Napjáról.

Füttyorkán és pfujolás a jobbikos politikusoknak

A Nethuszár nevű Facebook-oldal arról írt, hogy Gyöngyösi Mártont, a Jobbik elnökhelyettesét a román csendőrségnek valósággal ki kellett menekíteni a székelyek közül. A közösségi oldal „két egymástól különböző, magát azonban megnevezni nem kívánó forrásra” hivatkozva számolt be a történtekről. Azt állították, hogy a Jobbik politikusa a tömegbe állva szeretett volna vonulni a többiekkel, amikor a székelyek elkezdték kérdőre vonni. Úgy fogalmaztak, „csak azért nem ütötték meg, mert Gyöngyösi a gyerekével volt”. Elmondásuk alapján a helyzet annyira feszültté vált, hogy végül a román csendőrök „fejtették le” a jobbikos politikusról a székelyeket, majd kimenekítették őt a tömegből. Később kiderült, hogy menekíteni nem kellett, de az tény, hogy a jobbikos politikust határozottan számonkérték a felháborodott székelyek. A Nethuszárnak sikerült elérni Szávay István volt jobbikos parlamenti képviselőt, aki pontosította történteket: a felvonulás indulásakor Gyöngyösi jelentkezett élőben, amikor páran körülötte elkezdték kérdőre vonni, mire odalépett egy csendőr, aki megkérdezte Gyöngyösit, hogy minden rendben van-e. A politikus erre igennel válaszolt, a csendőr pedig elment. A Facebook-oldal arról is beszámolt, hogy amikor Kilyén László a színpadra szólította a Jobbik jelen levő képviselőit, hogy helyezzék el koszorúikat, akkor füttyorkán és pfujolás fogadta őket. A pártot Gyöngyösi Márton, Bencsik János országgyűlési képviselő, és Lokody Levente, a Jobbik Maros megyei elnöke képviselte. A Nethuszár hozzáfűzte, hogy az LMP megjelent politikusai is hasonló fogadtatásban részesültek, bár „az ő esetükben, mintha mértékletesebb intenzitású lett volna a fütyülés”.

Frissítés: Az LMP-közeli Azonnali elérte a jobbikos politikust, aki elismerte, valóban történt egy kis inzultus a megmozdulás közben. „Volt egy összeszólalkozás, de erősen barokkos túlzás, hogy ennél több lett volna” – nyilatkozta Gyöngyösi, majd becsmérlően azt mondta a jelen lévő székelyekről, hogy a propaganda teljesen átmosta az agyukat. Felháborodottan hozzátette, hogy „minimum örüljenek annak, hogy valaki ezer kilométert utazik azért, hogy kiálljon az ügyük mellett”. Az egészen elképesztő nyilatkozatcsokornak nem volt vége, a jobbikos politikus kerek-perec kijelentette, hogy akkor is „oda fog menni, ha egyetlen embert sem talál, aki örül a jelenlétének”.

Gyöngyösi: Megvásárolhatóak a székelyek!

A demonstráció előtt kevéssel megjelent egy interjú Gyöngyösivel az Alfahíren, amelyben a székely menetelésről, a határon túli magyarok és a Jobbik kapcsolatáról, valamint az anyaországon kívüli magyarok helyzetéről ejtett szót. Árulkodó, hogy a politikus – egykori párttársához, Szotyori-Lázár Zoltánhoz hasonlóan – arról beszélt, hogy a székelyek megvásárolhatóak, és a Jobbiknak ettől meg kell óvnia őket.

Emlékezetes, korábban Vona Gábor keresztfia arról posztolt, hogy az erdélyi magyarság nagyobb része megvehető egy marék üveggyönggyel. „Ez a marék üveggyöngy a kettős állampolgárság volt. (...) Kezdem azt hinni – bármennyire is keserű kimondani –, hogy nem érdemelték meg a kettős állampolgárságot. Köreikben ugyanis még a magyarországinál is nagyobb mértékű az elhülyülésre hajlamosság” – tette hozzá.

Egyre komolyabb törésvonal mutatkozik tehát a határon túli magyarság és a Jobbik között, nem az első eset, hogy az erdélyiek nemtetszésüket fejezték ki egy odalátogató jobbikos politikusnak. A választási kampányban Vona Gábor útba ejtette Marosvásárhelyet, ahol a megjelentek nem hagyták levegőhöz jutni, valóságos lincshangulat uralkodott a jobbikos fórumot megelőzően. A feszültség arra vezethető vissza, hogy a Jobbik elkezdett közeledni ahhoz a Gyurcsány-féle baloldalhoz, amelyik a 2004-es, kettős állampolgárságról szóló népszavazás során a határon túli magyarok ellen hergelt.