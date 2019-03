A férfinak a hazájában nem volt jogosítványa, és Magyarországon orvosi alkalmassági vizsgálaton sem vett részt. Magyarországon azonban egy eddig ismeretlen ember azt ígérte neki, hogy 1000 euróért szerez neki egyet. Végül meg is kapta, igaz később lebukott.

Augusztusban be is mentek a Komárom-Esztergomi járási hivatalába, ahol kiállítottak neki egy külföldi jogosítványt, és kérték annak magyarra való cseréjét. Ezt később meg is kapta.

Ezután bukott le a férfi, aki ellen azóta eljárás indult.