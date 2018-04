Gyárfás több fontos kinevezést is kapott. Például a Magyar Olimpiai Bizottság Sajtóbizottságának titkára is volt. Az előző képen Medgyessy Péterrel láthattuk beszélgetni. Akkor is ő volt a szocialisták miniszterelnöke, amikor ez a fotó 2004-ben készült. Forrás: MTI/Rózsahegyi Tibor