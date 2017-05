A Terror Házában lerántják a leplet Soros Györgyről

"Soros és a baloldal mára ugyanaz"

Schmidt Mária az elemzésében kitér arra is, hogy amikor a Közép-európai Egyetem Budapestre költözött, sokan – köztük ő is – ezt a „nyugatosodás, az amerikai egyetemi szabadság és színvonal Budapestre érkezéseként" üdvözölték. „Nagyon hamar kiderült azonban, hogy (...) mindösszesen annyi történt, hogy a marxisták újabb, most már nyugati képviselői is megérkeztek hozzánk."

Soros hálózata a mai baloldali ügyek mellé állt, ezért már „Soros és a baloldal egy és ugyanaz", foglyul ejtette a baloldalt, amely mára gátlástalanul kiszolgálja a globális nagyvállalatok és globális pénzügyi szereplők érdekeit – írta a Terror Háza vezetője. Hozzáteszi: a Fidesz 2010-es győzelme, a magyarországi ellenszél azért is bírt és bír különös jelentőséggel, mert „Soros emberbaráti operációja innen indult, és a CEU révén itt van utánpótlásképző bázisa is".