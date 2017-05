Lázár Jánost a kibertámadásokról is megkérdezzük

Turisztikai ügynökség: két helikopter teljesít szolgálatot

Lázár János arról is beszélt, hogy nagyon sok turista érkezett Budapestre, így a biztonsági intézkedéseket is megnövelik, valamint a mentési egységeket is. Tavaly egy rendőrségi helikopter teljesített szolgálatot, míg idén kettő fog.