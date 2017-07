A szuperkórházról is megkérdezzük Lázár Jánost

Visszautasíthatatlan euró-ajánlat Brüsszelből?

Az Origo arra is rákérdezett, hogy igazak-e azok a sajtóhírek, hogy a magyar kormány hamarosan egy visszautasíthatatlan ajánlatot kap majd az Európai Bizottságtól az euró bevezetésre. Lázár úgy reagált, hogy ilyenről nem tud, ugyanakkor arról is beszélt, hogy korábban folytak ebben a témában viták. "Ennek kapcsán azt tudom mondani, hogy azt vesszük figyelembe, hogy mi Magyarország érdeke" - közölte. Szerinte érdekes lesz figyelni a német választások utáni időszakot, a miniszter arra számít, hogy egy német-francia restrukturálási javaslat állhat össze, amely kihathat az euróra is. "Majd meglátjuk, mi lesz" - zárta le a kérdést.