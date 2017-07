Egy újabb népszavazásról is megkérdezzük Lázár Jánost

20 pontos akcióterv

Maryland államával megegyezett a magyar kormány, így az állam egyeteme folytathatja a munkáját Magyarországon - jelentette be Lázár. New York államával is folynak a tárgyalások - tette hozzá. A kormány foglalkozott a magyar élelmiszerek helyzetével is. Egy húszpontos akciótervet fogadott el a kabinet ezen a területen.