Orbán: Amelyik ország Brüsszelre vár, megérdemli a sorsát

Soros a háttérben

A Soros György által támogatott civilek közös erővel szállítják be a migránsokat Európába - erre már bizonyítékok vannak. Az NGO-k Európa akarata ellenére szállít ide migránsokat, miközben azt mondják magukról, hogy ők a jó emberek, bennünket pedig rossznak állítanak be. Ezzel szemben az embereknek világossá kell tenni, hogy ki kicsoda, és kinek mi a célja. A civileket átvilágító törvényünk is ezt a célt szolgálja.