A tanárbérek jövőjéről is megkérdezzük Lázár Jánost

Átvették a magyar javaslatokat

Lázár János arról is beszélt, hogy a magyar kormány két éve kezdeményezte hot spotok kialakítását Líbiában. Most az a javaslat, hogy Líbia déli részén létesüljön árammal működő kerítés. A kormány egy ilyen helyzetben továbbra is azt képviseli, hogy a bevándorlást nem megszervezni, hanem megállítani kell. Két év kellett ahhoz, hogy a magyar álláspontot átvegye az unió is - mondta Lázár. A következő hetekben és hónapokban a bevándorlásról szóló viták fel fognka gyorsulni - tette hozzá.