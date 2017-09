Kvótaper: az Európai Bíróság döntése után kérdezzük Lázár Jánost

Lázár: Ez elvárható lenne egy német képviselőtől

Lázár János arról is beszélt, hogy folyamatosan halad az EU-s források kifizetése, és azoknak az ellenőrzése. Egy német képviselő ellenőrzési terveiről azt mondta a miniszter, hogy feltűnően Orbán Viktorhoz kötődő projekteket akar megnézni, aminek persze semmi akadálya nincsen, de javaslatot azzal egészítette ki, hogy más projekteket is meg kellene néznie - közölte Lázár János. Egy német politikustól elvárható, hogy korrekt vizsgálatot végezzen, és a felcsúti kisvasút mellett a 4-es metrót is vizsgálja meg.