Botka lemondott, szocialista összeomlás - percről percre

Fidesz: Botka ugyanolyan, mint Gyurcsány

A Fidesz frakciója is reagált a szocialistáknál történő fejleményekre. Szerintük Botka László ugyanolyan szocialista jelölt volt, mint Gyurcsány és a többiek. "Ugyanúgy megszavazta a Bajnai megszorításokat, mint az összes szocialista: elvettek egyhavi nyugdíjat az idősektől és elvettek egyhavi bért a közszolgáktól" - írták az MTI-nek. Kiemelték, hogy Botka László tele volt botrányokkal, így a bukása nem meglepő. Azt is előrejelezték, hogy a következő jelölt is ugyanolyan szocialista lesz, mint az eddigiek. "A baloldalon semmi sem változik" - zárta közleményét a nagyobbik kormánypárt frakciója.