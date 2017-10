A szabadságharcra emlékezik Orbán Viktor

Orbán: Sorsdöntő lesz a 2018-as választás

Sorsdöntő lesz a jövő évi magyar választás is, mert most dől el, hogy a nemzetek visszaszerzik-e a szuverenitásukat a brüsszeli elittől. Most dől el, sikerül-e visszahozni a multikulturális időszak előtti, biztonságos Európát - mondta a kormányfő. Orbán szerint sokan gondolják azt, hogy ez lehetetlen, pedig ki gondolta azt október 23-án, hogy estére ledől a Sztálin-szobor?