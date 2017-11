Védjük meg Magyarországot: Kongresszust tart a Fidesz

Több mint 50 százalékot szereznének a kormánypártok

Minden közvélemény-kutatás szerint sorozatban harmadik kétharmados győzelmére számíthat a Fidesz a tavaszi választásokon. Hét év kormányzás után a Fidesz ráadásul növelni is tudta a szavazóbázisát. Ami azért, valljuk be, elég nagy dolog. Ha most vasárnap lennének a választások, a felmérések szerint a Fidesz a listán 51,7 százalékot szerezne, és egyes felmérések szerint a 106 egyéni választókerületből akár 100-nál is többet megnyerhetne. Összefoglaljuk, hogy miért állhat ennyire jól a Fidesz. Ennyire példátlanul jól.