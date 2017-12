Az uniós kvótavitáról is kérdezzük Lázár Jánost

2,3 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban

Lázár János arról is beszélt, hogy a magyar kormány Tusk vitaindítóját támogatja, amire a magyar választóktól is felhatalmazást kapott. 2,3 millió ember vett részt a Soros-tervről szóló nemzeti konzultációban. Szólt arról is, hogy az USA-nak joga van elismerni Jeruzsálemet Izrael fővárosának, míg az EU-nak nem ezt kell bírálnia, hanem a normális kapcsolatokra kell törekednie.