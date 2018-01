Soros Györgyről is kérdezzük Lázár Jánost

Egyszerűbb lesz csokhoz jutni

Lázár János arról is beszélt, hogy több területen is csökkentek az adók. 400 ezer kétgyermekes családnál nőtt az adókedvezmény összege. A miniszter beszélt a diákhitel kedvezményekről is. A cskhoz jutás feltételei esetében könnyítések lesznek a következő időszakban, csökken a bürokratikus teher.