Orbán Viktor: Sikerrel is járhatunk

Orbán Viktor elmondta, hogy érti, hogy az ENSZ tagjainak 80 százaléka migránsokat kibocsátó ország, de ez nem jelenti azt, hogy a szervezetet ennek alapján kellene átalakítani. Úgy látja, hogy azoknak az embereknek kellene lebontania a kerítésüket, akik az effajta javaslatokat megfogalmazzák. Soros György szervezetei nemcsak Brüsszelben, hanem New Yorkban is erős pozíciókkal is rendelkezik. Az üzletember nemcsak velünk, hanem Trump elnökkel és Izraellel is összeütközésbe került. Ha lesz elég szövetségesünk sikerrel is járhatunk.