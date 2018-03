Elindult a Békemenet

Ez a tét

Brüsszel újra megpróbálja gyarmatosítani Magyarországot, ezért is kell ma megtartani a Békemenetet – mondta Csizmadia László, a CÖF elnöke a köztévének. Szólt arról is, hogy az elmúlt hét Békemenet a függetlenség és az identitás megőrzése mellett szállt síkra. Dolgoznia kell a civileknek, hogy a brüsszeli elefántcsonttornyokban is meghallják az emberek hangját – tette hozzá.