Orbán Viktor beszédével zárul a Fidesz kampánya

Orbán Viktor: Még kampányoljanak

"Székesfehérváron pénteken délután tartjuk az országos kampányzárónkat, ami egy magyar kampányzáró, vagyis nem lezárja a kampányt, hanem megnyitja annak utolsó szakaszát. A régi bölcsesség szerint az amerikai nem köszön, de elmegy, a magyar elköszön, de marad. Mi is úgy zárjuk be a kampányt, hogy arra hívjuk fel az embereket, hogy még kampányoljanak a hátralévő két napban, és hozzanak el mindenkit, maguk is menjenek el, és hozzák el minden ismerősüket, akiknek fontos Magyarország jövője, és utána a Jóisten kezében vagyunk mindannyian" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.