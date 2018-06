Megszaporodtak a külföldi támadások

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a törvénymódosítások nem érintik azt, hogy az ország továbbra is elfogadja a genfi konvenció szabályait. Az alaptörvény szintjén kell rögzíteni, hogy Magyarország csak akkor ad menedékjogot, ha hazánk az első biztonságos ország a menekültek szempontjából. Erre példa hazánk viselkedése a délszláv háború idején, amikor több tízezer menekültet fogadtunk be. Külföldről is megszaporodtak a támadások a tervezet ellen - mondta Gulyás.