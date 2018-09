Orbán Viktor beszédével indul a parlament

Gigaberuházások indulnak Magyarországon

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a BMW Debrecenben épít gyárat. Ennek oka a kiváló képzettségű magyar munkaerő - tette hozzá. Szólt arról is, hogy a napokban egy újabb gigaberuházást jelentettek be a Mol és a Thyssenkrupp együttműködésével Tiszaújvárosban. Orbán elmondta, büszkék a MOL-ra. Magyarország 20 millió embert is képes lenne ellátni élelemmel - mondta a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy remekül teljesített az agrárium.