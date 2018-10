Soros-Sargentini jelentés: Visszautasítják Magyarország megtámadását

Gulyás: Ezek a legrosszabb bolsevik hagyományok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője kezd. A politikus emlékeztetett arra, hogy 2013-ban a Tavares-jelentés esetében is tárgyalt már egy határozattervezetet az Országgyűlés. Sokadjára látjuk, hogy a legrosszabb bolsevik hagyományokat idézve lép fel az Európai Parlament Magyarországgal szemben olyan témákban, amik nem tartoznak az unió hatáskörébe. A mostani eljárás abban is különbözik a korábbiaktól, hogy maga az elfogadás is jogtalan volt.