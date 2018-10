Bűnbakká tennék a kárpátaljai magyarokat

Orosz Ildikó szólt arról is, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradása az isteni gondviselésnek köszönhető. A kárpátaljai magyarság is szorongva követte az eseményeket 62 évvel ezelőtt. A 20. századi kommunista-fasiszta hatalomgyakorlási eszközei a mai napig uralkodnak, főleg Ukrajnában. Az utóbbi években rendszeressé vált, hogy a kárpátaljai magyarokat becsmérlő műsorokkal félrevezetik az ukrán többséget - mondta az egyetemi tanár. Szólt a kárpátaljai magyarokat megbélyegző lépésekről is.