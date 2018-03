Simicska táskás embere: Szabó Gábor a korrupciós összekötő

Ahogy arról korábban az Origo számolt be először: a birtokunkba jutott hangfelvétel tanúsága szerint Farkas Gergely, a Jobbik kiskunhalasi jelöltje 600 ezer forintot ajánlott fel az LMP-s Midi Melániának, hogy visszalépjen a javára. A jobbikos képviselő azzal magyarázta Facebook-oldalán a történteket, hogy ő csak „viccelt", amikor megpróbálta jelölttársát megvesztegetni. Az azóta tudomásunkra jutott információk szerint Farkas valójában azt tette, amire a pártközpont utasította: mivel másképp nem ment, Simicskától származó feketepénzzel próbálták és próbálják országszerte visszalépésekre bírni a konkurens baloldali jelölteket. Vagyis Farkas esete nem egyedi. A hozzávaló pénzt pedig Szabó Gábor pártigazgató szállítja egyenesen az oligarchától. Erről részletesen írtunk pénteken, mutattuk is a leleplező fotókat. Simicska házi újságja, az Index lényegében elismerte a Simicska-Szabó találkozókat. Szabó Vona legfőbb bizalmasa, aki mindent tud a párt mocskos ügyeiről, rajta mehetett keresztül a plakátbotrányhoz, illetve tiltott pártfinanszírozáshoz és több mint 600 milliós büntetéshez vezető, szintén Simicskával összehozott korrupciós ügy is. Szabó korábban több százezer forint közpénzből rendeltetett a hazai temetők állapotáról készült "nélkülözhetetlen tanulmányt" a Jobbik frakciójának apjától, aki autószerelő. Ezeknek is köszönhető, hogy mára Szabó Gábor jobbikos pártigazgató Simicska legbensőbb bizalmas embere lett, a milliárdos oligarcha gyakran mondja: neki olyan, a közpénzekkel "ügyesen" bánó emberek kellenek, mint Szabó Gábor.

Szabó Gábor Simicska táskahordozója

Bármit is mond Farkas Gergely, itt egy rendkívül súlyos korrupciós esetről van szó, amely kimerítheti több bűncselekmény, így a vesztegetés törvényi tényállását is. A Fidesz feljelentést is tett az ügyben.

Szerdán arról is írtunk, hogy az Origo olyan információk birtokába jutott, hogy nem egyedi, elszigetelt esetről van szó, Farkas azt teszi, amivel a pártközpontban megbízták. A reménytelen helyzetben lévő, gyenge ellenzék helyzetét látva ugyanis Simicska Lajos fölismerte, hogy csak pénzzel lehet megolajozni a gépezetet, ezért országszerte nyomást gyakorolnak a jobbikosok az ellenzék többi jelöltjére, hogy lépjenek vissza a jobbikosok javára a felkínált pénzért cserébe.

Információink szerint Simicska Lajos összekötője a Jobbikban Szabó Gábor pártigazgató. Az Origo úgy értesült, rajta keresztül jutnak el a vesztegetésre szánt feketepénzek a Jobbik képviselőjelöltjeihez. Ahogyan egy jobbikos informátorunk fogalmazott,

ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban. Simicska mindig azt mondja: neki ilyen ügyes emberek kellenek, akik ennyire kreatívan bánnak a pénzzel

Szabó kreatívan gondoskodott a családjáról is: autószerelő apja a temetőkről készített tanulmányt 610 ezerért a Jobbiknak

Szabó korábban is a Jobbik „ügyes embere" volt, azaz nem remegett meg a keze, ha éppen egy kis közpénzt kellett magánzsebekbe juttatni. Szabó gondoskodott a családjáról is, hiszen még 2016-ban derült ki, hogy a pártigazgató apja, a korábban autószerelőként dolgozó Szabó György is már alapítása óta tevékenykedik a Jobbikban, és azóta tagja a Jobbik etikai bizottságának is. 2010-ben fővárosi képviselővé választották, 2010-ben és a 2014-ben pedig ő írta a párt parlamenti választási programjához a közlekedésről szóló részt.

Szabó György a közlekedésen kívül az elmúlt években úgy tűnik a temetkezés rejtelmeiben is elmélyült tudást szerzett, hiszen ahogySzabó György akkor a Direkt36-nak mondta, fiának, a pártigazgató, Szabó Gábornak „is beszélt a kutatásairól, és ennek hatására a Jobbik-frakció kérte fel", hogy a Jobbik-frakció számára készítsen egy tanulmányt a temetők aktuális kérdéseiről. Ezért 610 ezer forintot kapott a pártigazgató autószerelő apja.

De mi más lehetne fontosabb egy egykor jobboldalinak hazudott, ma már korrupciós ügyektől és Simicska whiskey szagától bűzlő politikai pártnak, mint a temetők ügye?

Minden mocskos ügy Szabón megy keresztül

De sok minden szárad még Szabó lelkén, hiszen a pártból kitúrt Novák Elődnek is azért kellett mennie, mert szóba merte hozni egy belső levelezésben a párt korrupciós ügyeit és Simicskát, akinek a táskás embere épp Szabó Gábor.

Akkor azt írták az újságok, hogy Novák nem tudhat minden korrupt ügyről, mert Szabó Vona legfőbb bizalmasa, és vele beszéli meg és intézteti el a párt egyre piszkosabb ügyeit is. Ahogy fentebb informátorunk nyilatkozata alapján leírtuk, most ő szállítja a vesztegetésre szánt feketepénzeket a jobbikos képviselőkhöz, amivel megpróbálják elérni a baloldali jelöltek visszaléptetését.

De az ő kezén ment keresztül a Simicskával összehozott szintén korrupciós plakátbotrány és tiltott pártfinanszírozási ügy is, ami miatt az Állami Számvevőszék több mint 600 millió forintra büntette meg az oligarcha játszóterévé vált pártot. Szabó volt akkor, aki érdemben nyilatkozni tudott - és mert - a Simicskától jóval piaci áron alul kapott plakáthelyek ügyéről. Nyilván azért mert ő van kapcsolatban az oligarchával, és ő beszélte meg vele, hogy mit lehet, és mit nem lehet mondani,

De senkinek ne legyen kétsége, Szabó természetesen nem saját szakállára dolgozik, hanem minden mocskos, az oligarchával kötött bizniszről tudomása van Vona Gábornak is, és hiába hallgat a porszívóügynök, alighanem a legjövedelmezőbb üzletét sikerült a Jobbik eladásával és az oligarcha érdekeinek történő alárendelésével lebonyolítania.