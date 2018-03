Orbán Viktor: Nagy a felháborodás a Facebook miatt

A brüsszeli EU-csúcsról üzent újabb videójában Orbán Viktor. Az uniós vezetők éppen a Facebook-botrányt tárgyalják. A miniszterelnök azt mondta, nagy a felháborodás és estére lesz döntés. Az ügyről a V4-ek vezetői már tárgyaltak, és ezt folytatják a teljes uniós plénumon is. A Facebook botrányból botrányba keveredik: nem szeret adót fizetni, tiltott adatkezelést folytat, és cenzúrázza a neki nem tetsző üzeneteket.

Az előzmény: a hétvégén robbant ki a Cambridge Analytica és a Facebook közös botránya, melynek lényege, hogy Facebookon keresztül az elemzőcég hozzájutott 50 millió ember adataihoz, és törvénytelenül kezelte. Azóta kiderült, hogy erről a lehetőségről a Facebook vezetői már egy évtizede tudnak, de semmit nem tettek ellene. Obama egyik kampánytanácsadója arról beszélt, hogy a 2012-es választási kampányban szemérmetlenül használták ezt az eszközt, a Facebook rá is jött, csodálkozott, de Zuckerbergék nem csináltak semmit, azzal az indokkal, hogy a demokraták győzelmét szeretnék.

A hírre a Facebook részvényei rengeteget estek, volt olyan pillanat, amikor a cég 60 milliárd dollárt vesztett piaci értékéből.

A Facebooknak nem ez az egyetlen botránya. Közismert, hogy a Google-hoz hasonlóan nem szeretnek adót fizetni, és az unió országainak ebből is egyre inkább elegük van. Ismert az is, hogy a Facebook előszeretettel cenzúrázza a neki nem tetsző üzeneteket: ilyen volt Lázár János bécsi videója és több Origós cikk is.