Két fronton támad a Soros-hálózat

Részletes összeállítást készített a legfrissebb Figyelő arról, miként szervezkednek mind belföldön, mind külföldön a magyar kormány ellen a Soros György által támogatott szervezetek. Aktivistaképzéstől kezdve a német kormány manipulálásáig hihetetlenül széles a nyomásgyakorlásuk eszköztára.

Kezdjük a Civil Kollégium Alapítvánnyal (CKA). Az Open Society Foundations (OSF) csak 2016-ban négyszázezer dollárral támogatta a "progresszív állampolgári aktivitást, a társadalmi önszerveződést, valamint a közösségi jogvédelmet". Legújabb akciójuk pedig az április 8-i parlamenti választásokra felkészítő "Állampolgári Részvétel Hete" névre hallgató programsorozat - mely jelenleg is zajlik - és célja a választási részvétel növelése. Persze nélkülözhetetlen támpontokat is megadnak hozzá.

Elégedetlenségi kiképzést is tartottak

Ezek a támpontok gyakorlatilag a kormányellenes "civil" retorikával megfogalmazott vádakat jelentik. Úgy, mint a putyini Oroszországhoz való közeledés, az Európai Unió démonizálása, vagy "a civil szervezeteket megbélyegző regisztrációs törvény". A tematikus hét során közösségi beszélgetésekkel, képzésekkel, filmvetítésekkel, standolással, választói fórumokkal "képzik" az embereket. Szervezőként nem sak a Társaság a Szabadságjogokért, de a Political Capital és az Energiaklub is jelen van.

A CKA nem először hívta fel magára a figyelmet. Korábban polgári engedetlenségi képzéseket tartottak Kunbábonyon. Többek közt a közintézményeket szívesen átfestő Gulyás Márton is itt pallérozódott. Ma, mint ismert a Közös Ország Mozgalommal dolgozik az ellenzéki pártok szolgálatában. Most addig merészkedtek, hogy egyfajta kisokost is összeállítottak, aminek a célja a választási mozgósítás. Nem mindenkire kiterjedően, céltudatosan azokra céloznak, akik nem otthon maradó Fidesz-szimpatizánsok. "Mondjátok el, ahol lehet, hogy szavazni fontos, szervezzetek közösségi beszélgetéseket, tegyetek ki tájékoztató anyagokat, forgalmasabb helyeken állítsatok fel standot" - ilyen és ehhez hasonló "jó" tanácsokkal engedik útjára az embereket. A szervezet honlapján további tippekért már a nyíltan kormányellenes TASZ oldalára irányítanak.

Élénk lobbizás Magyarország ellen

A TASZ-ról pedig annyit, hogy a Tűzfalcsoport révén napvilágra kerültek belső használatra készített jegyzeteik. Ezekből egyértelműen következtetni lehet arra, hogy az érintett szervezetek kvázi politikai babérokra törnek. Hogyan? Például külföldi kiképzők segítségével akarnak erődemonstrációkat és sztrájkokat szervezni, utcára vinnék a diákokat, továbbá provokációkra készülnek a közszolgálati médiumokkal és közintézményekkel szemben. Az egyébként tavaly tavasszal született, azóta részben megvalósított munkaanyag kidolgozásában Vágó Gábor LMP-s politikus is részt vett, aki számos tüntetést szervezett az elmúlt években.

A Jerusalem Post című újság nemrég közölt cikke újabb bizonyítékokat közölt, miképpen gyakorolnak nyomást a Soros György érdekeit képviselő szervezetek Magyarországra. A Civil Liberties Union for Europe (röviden: Liberties) nevű, berlini székhelyű konglomerátum ugyanis már nemzetközi szinteken kapcsolt rá a kormánnyal szembeni nyomásgyakorlásra. A TASZ korábbi vezetője, Dénes Balázs által irányított szervezet előszeretettel lobbizik Magyarország ellen a brüsszeli bürokraták és egyéb EU-s intézmények körében. A komoly tekintéllyel bíró izraeli lap értesülései szerint viszont Dénesék emelték a tétet, és a német külügyminisztériumot, valamint gazdasági véleményformálókat próbáltak manipulálni.

Zsarolás

A cél az, hogy magyarországi érdekeltségeiken keresztül zsarolják a magyar kormányt a magyar emberek állásainak felszámolásával.A lap egy hangfelvételt is megszerzett, amiben Dénes így fogalmaz: Keményen dolgozunk. Egy agytröszt képviselőjével találkozom a héten; ez egy olyan szervezet, amelynek komoly befolyása van a német kormányra, a német külügyminisztériumra. Elviszem nekik a törvényszöveg másolatait, amelyet épp most fordíttattam le magyarról, és elmagyarázom nekik, hogy mit kell tenniük a törvény ellen. A kérdésre, hogy szerinte miként lehetne nyomást gyakorolni a kormányra, a sorosista azt válaszolta: ezt olyan gyárak, cégek segítségével lehetne megtenni, mint amilyen a Mercedes, az Audi és a Bosch.

Még durvább is van: "az emberi jogi NGO-knak kellene felügyelnie minden állami intézményt" – közölte a korábban az Együtt elnökével, Juhász Péterrel közösen a drogliberalizációért is síkra szálló Liberties-vezető.