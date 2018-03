A zuglóiak hiába kezdtek aláírásgyűjtésbe és hiába tiltakoztak ellene, Karácsony Gergely nem hallgatta meg őket, a Magyar Iszlám Közösség így tavaly a kerületben élők megkérdezése nélkül hozott létre mecsetet egy családi házban - írja a Magyar Idők. A magyarországi muszlimok választása vélhetőleg azért esett Zuglóra, mert tudhatták, hogy ott Karácsony személyében egy olyan polgármesterrel kell tárgyalniuk, aki a brüsszeli megközelítés híveként az úgynevezett kulturális sokszínűség eszméjét szem előtt tartva semmiféle akadályt nem gördít a mecset létrehozásának útjába,

Az iszlám híres jelképe, egy arany félhold díszíti a Magyar Iszlám Közösség mecsetének kapuját Zuglóban. A Karácsony Gergely által vezetett kerületbe a közösség egy évvel ezelőtt költözött be, mégpedig egy családi házat vásároltak itt maguknak, amit egy gyors felújítás után használatba is vettek – írja a Magyar Idők.

Bár a Magyar Iszlám Közösség vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a központban nem lesz megengedett a politizálás és a szélsőséges eszmék terjesztése, nemrégiben a zuglói mecsetben a Saríát, az iszlám törvénykezést pozitív köntösben népszerűsítő rendezvénysorozatba kezdtek.

A Saría nevében embereket végeztek ki, erre most Zuglóban az iszlám törvénykezést népszerűsítő rendezvény indult

A nyugati világban a Saría-törvénykezést mindenhol a szélsőséges iszlám alapjaként kezelik, amelynek része a dzsihád is. Szaúd-Arábiában a Saría nevében embereket végeznek ki, az Iszlám Állam a saríára hivatkozva gyerekeket feszített keresztre, és nőket gyilkolt meg. Kovács Miklós Ahmeddel az Echo TV szeretett volna interjút készíteni, de a Magyar Iszlám Közösség imámja nem fogadta el a felkérést. Kovács megszólalása pedig fontos eleme lenne az ellentétek kitárgyalásának, ő ugyanis egyik szószólója a muszlim törvénykezés terjesztésének. Az imám arra is magyarázatot adhatna, hogy nemrég miért pózolt egy Kalasnyikovval a Facebook-profilján.

Karácsony Gergely szerint Magyarországon vallásszabadság van, de Zugló polgármestere nem csak most hivatkozik a vallásszabadságra. Egy évvel ezelőtt is ezzel magyarázkodott a helyieknek, akik között óriási felháborodást keltett a mecset létesítése. Ám hiába tiltakoztak ellene, és kezdtek aláírásgyűjtésbe, Karácsony Gergely eltanácsolta őket.

A magyarországi muszlimok választása vélhetőleg azért esett Zuglóra, mert tudhatták, hogy ott Karácsony személyében egy olyan polgármesterrel kell tárgyalniuk, aki a brüsszeli megközelítés híveként az úgynevezett kulturális sokszínűség eszméjét szem előtt tartva semmiféle akadályt nem gördít a mecset létrehozásának útjába, sőt, inkább meggyőződéssel támogatja azt.

Sajátosan reagált a Magyar Iszlám Közösség

Cinikus (ha durvábban fogalmazunk, mondhatjuk, hogy aljas) hangvételű, az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a zuglóiak félelmeire a Magyar Iszlám Közösség, a társaság szerint folyamatosan folyik a gyűlöletkeltés a muszlimok ellen.