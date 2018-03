A tetten ért Vona Gábor összevissza beszél a Jobbik korrupciós botrányáról

Vona Gábor Miskolcra látogatott, ahol nem mindenki örült, az utóbbi napokban számos korrupciós üggyel lebukott párt elnökének. A porszívóügynök, újfent szembe kellett nézzen nehéz kérdésekkel. A Miskolci Napló munkatársa ugyanis rákérdezett Vonánál, az elmúlt napokban Simicska Lajossal összehozott és kibukott korrupciós ügyekről: elsősorban, az Origo által nyilánosságra hozott, Farkas Gergely kiskunhalasi jelölt vesztegetés-gyanús ügyére lettek volna kíváncsiak. Vona, mint akit tetten értek, mint aki lebukott, csak mellébeszélt és nem adott érdemi magyarázatot. Hogy is tudott volna. Az Origo pénteken fényképeket mutatott be, amikor Szabó Gábor pártigazgató, a Jobbik táskás embere Schön Péter gazdasági igazgató társaságában éppen Simicska Lajos főhadiszállásáról távozik. Simicskától kapják a pénzt a Jobbik rivális ellenzéki jelöltjeinek a lefizetésére.

Itt ebben a körzetben is kínálnak-e pénzt más jelölteknek, hogy visszalépjenek?" Tette fel a kérdést a Miskolci Napló munkatársa.

Vona természetesen egy jó porszívóügynök álságos mosolyával próbálta leplezni a zavarodottságát - hiszen meg kellett volna magyaráznia a magyarázhatatlant -, mindent tagadni próbált, és kissé nehézkesen kifejtette, hogy a Jobbik 106 egyéni választókerületet kíván megnyerni.

A riporter nem adta fel, és próbált érdemi választ kisajtolni Vonából Farkas Gergely jobbikos képviselőjelölt ügyében, ahol először kirobbant a Simicska-féle pénzszivattyú: Hát most ezt mondja, de Kiskunhalason is volt egy felvétel, és azon tisztán elhangzik, hogy 600 ezer forintot kínáltak." Vona természetesen továbbra is tagadott, és arról beszélt, hogy amennyiben ilyen történt, akkor tegyenek feljelentést.

De nem hallotta, az Ön képviselőjelöltje kínált 600 ezer forintot egy másik hölgynek, elismerte ő is." Vona persze érdemi választ nem adott, és a jobbikos Farkas Facebook-oldalán közöltekre hivatkozott, hogy az a válasz. Azaz, hogy csak „viccelt" Farkas, mikor a hangfelvétel tanúsága szerint megpróbálta megvesztegetni az LMP-s vetélytársát.

Íme Vona szégyenteljes magyarázkodása:

Farkas Gergelynél bukott ki először az amúgy országos botrány

Mint ismeretes, és arról először az Origo számolt be: a jobbikos Farkas Gergely kiskunhalasi képviselőjelöltje 600 ezer forintot ajánlott fel az ellenfelének, Midi Melánia LMP-s jelöltnek arra az esetre, ha visszalép a javára a jelöltségtől.

Ezt követően kiderült az is, hogy nem egyedi esetről van szó. Országszerte pénzzel gyakorolnak nyomást a jobbikosok a többi jelöltre. A korrupciós pénzt Simicska Lajos biztosítja, a pártba pedig Szabó Gábor pártigazgató személyesen hordja a bukott oligarcha pénzét. Simicskától viszik a pénzt, egy-egy forduló alkalmával a Ripost információi szerint 150 millió forintot hordanak el.

A Jobbik mindent tagadni próbál, de az Origo birtokába jutott fotók is igazolják a jobbikos forrásainkból származó információt.Az Origo által nyilvánosságra hozott képen Szabó Gábor pártigazgató Simicska Lajos irodájából távozik Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatójának társaságában egy táskával, amelyben az oligarchától származó vesztegetési pénz van.

Az Origo információi szerint ugyanis Szabó Gábor Simicska táskahordozója, Szabó a kapcsolat Simicska pénzéhez. Az Origo úgy értesült, rajta keresztül jutnak el a vesztegetésre és egyéb másra szánt korrupciós feketepénzek a Jobbik képviselőjelöltjeihez. Ahogyan egy jobbikos informátorunk korábban fogalmazott, "ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban".

A Jobbik az Indexnek elismerte a kétségtelen tényt: Simicska és Szabó "egyeztetnek"

Nos arról is beszámoltunk, hogy az általunk nyilvánosságra hozott, a Simicska-Jobbik egyeztetést lebuktató kép után a Jobbik nem tudott tovább tagadni, és elismerte éppen a Simicska-féle Indexnek, hogy Szabó Gábor pártigazgató és Schön Péter gazdasági igazgató egyeztettek a Jobbikkal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel. Azaz, Simicska Lajossal.

Így nyilatkoztak a találkozóról: „Szabó Gábor és Schön Péter a Jobbik közterületi kampányával kapcsolatos ügyekben tárgyalt és egyeztetett a párttal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel abban az épületben."



Ezt tekinthetjük részleges beismerő vallomásnak is. Kérdés: Vajon mire kellett a Szabó kezében lévő bőrönd.

Szabó a "családcentrikus" táskás ember: apját is helyzetbe hozta

Arról is írtunk, hogy Szabó Vona legfőbb bizalmasa a Jobbikban, és minden mocskos ügy az ő kezén megy keresztül. Szabó azonban nemcsak a pártpénzekkel "ügyeskedik", és intézi a baloldali jelöltek megkenését, hanem a családjáról is gondoskodik, hiszen édesapját, Szabó Györgyöt is beprotezsálta a párt közelébe, valamint az egyébként autószerelő Szabó Györgytől egy nélkülözhetetlen tanulmányt rendelt a Jobbik-frakció a hazai temetők helyzetéről több mint 600 ezer forintért.

Az FKGP jelöltjeit is megkörnyékezték, nekik viszont többet ér a becsület, mint a jobbikosoknak

Arról is írtunk, hogy Vonának és az oligarcha mentorának, Simicskának a gátlástalansága olyannyira nem ismer határokat, hogy már nemcsak az LMP-t, hanem a Független Kisgazdapártot is megkörnyékezték a Jobbiktól, hogy visszaléptessék jelöltjeiket a jobbikosok javára. Erről a Tényeknek Paulina László a párt alelnöke számolt be. A Vonáék egy olyan megállapodást kívántak aláíratni az FKGP-vel, miszerint a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ad majd a kisgazdáknak a visszalépésekért cserébe: Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák.

Óriási felháborodást váltott ki az FKGP-ben Vonáék lefizetési kísérlete. A párt által a napokban kiadott közlemény alapján nagyon úgy néz ki, hogy a Jobbik Balogh Károly elnököt környékezte meg, aki viszont nem tudta Vonáék szája íze szerint alakítani a kisgazdák politikáját. "Szeretnénk írásban, és ha kell, szóban is leszögezni és kijelenteni, hogy nem kívánunk azzal a jogunkkal élni, hogy országgyűlési képviselőjelölti mandátumunkról lemondjunk" – így indítanak a sajtóhoz eljutatott anyagukban. Engelmannhoz hasonlóan úgy látják, hogy Balogh egyéni akciójáról van szó, aki nem hívott össze semmilyen megbeszélést az ügyben, csupán telefonon értesítette az érintetteket a Jobbikkal való megállapodásról. Leszögezik, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országgyűlési képviselőjelöltjei nem lépnek vissza, és pártjuk színeiben mérettetik meg magukat áprilisban.

"Nem hajolunk meg egyetlen egy párt, pártvezető nyomására sem, nem vagyunk korrumpálhatóak, megvásárolhatóak senki részéről sem. Egyenesen szeretnénk belenézni az ajánlóink és választóink szemébe. Kitartva, hűségesen"

– szól az egyértelmű üzenet. Egy mondattal később elhatárolódnak a Jobbiktól:

"A képviselőjelöltjeink kijelentik, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom eszméivel nem tudunk azonosulni és azzal közösséget vállalni."

Vona és Simicska mindent egy lapra tettek fel

Nos, a fentiek fényében, bármit is mond a kilóra Simicskának eladott párt elnöke Miskolcon, mert pártjáról már képtelenség lemosni a korrupció vádját. Vona és Simicska mindent egy lapra tettek fel, és nem ismernek határokat a gátlástalanságban, és úgy tűnik a súlyos bűncselekmények gyanúja és azok esetleges következményei sem rémisztik el őket attól, hogy megpróbálják kilóra megvenni a vidéki baloldali jelölteket. Szabó Gábor pártigazgató pedig, aki Simicska táskás embere hozza-viszi a bőröndöket Lajoshoz és vissza.