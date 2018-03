Korrupciós botrány: súlyos törések a Jobbik felső vezetésében

Az elmúlt napokban elképesztő korrupciós botránysorozat söpört végig a Jobbikon, és nagyon úgy néz ki, hogy a párt erodálásának jeleként komolyabb repedések alakultak ki a Jobbik legfelsőbb köreiben. Hétvégén Volner János, a párt alelnöke, és második embere járt az M1-ben, és adott egy nagyon-nagyon furcsa interjút, váratlanul Vona Gáborról és a lelkiismeretéről kezdett el beszélni. Az Origo úgy tudja, hogy a sajátos megnyilvánulásban szerepet játszhatott, hogy Volnert kiszorították a jobbikos médiabirodalom kulcspozíciójából. A rengeteg botrány, Simicska Lajos szerepe, Szabó Gábor pártigazgató lebukása, mint Simicska táskás embere, az anális szexszel fenyegetőző Vona-helyettes, Janiczak Dávid gyalázata - kérdés, a hátralevő két hetet hogy fogja tudni kihúzni Vona Gábor. Közben ideológiai téren is feszültségek mutatkoznak a Jobbikon belül. Toroczkai László is üzent a pártvezetésnek: "Mirkóczki Ádám szóvivő nem az én nevemben mondta az alábbiakat." Mármint, hogy Mirkóczi egyfajta őszödi beszédként azt mondta: nem gondolták komolyan korábbi radikalizmusukat.

A tegnapi napon Volner János az M1 vendége volt, ahol 5 percben volt lehetősége beszélni a Jobbik választási programjáról és legújabb ügyeiről. Nem volt könnyű helyzetben a párt alelnöke, és egyben második embere, hiszen az elmúlt másfél hétben naponta bukkantak fel a pártot érintő korrupciós ügyek. Jól láthatóan jelentős zavart okoztak párton belül a Vonáék számára kellemetlen ügyek napvilágra kerülése. Kommunikációs válságba sodródott az egykori radikális párt: a jobbikos korrupciót firtató, újságírói kérdésekre politikusaik vagy nem válaszolnak, vagy ha igen, akkor annak hebegés-habogás lesz a vége. Elég csak Vona Gábor legutóbbi, miskolci szereplésére gondolni, amikor a Miskolci Napló munkatársa tett fel kérdéseket Farkas Gergely kiskunhalasi jelölt vesztegetésgyanús ügyével kapcsolatban, amire pártelnöki mellébeszélés lett a válasz.

A Ma reggel-ben a műsorvezetőnő elsősorban a baloldallal való együttműködésről és a Jobbik korrupciós ügyeiről kérdezte Volnert. Arra a felvetésre, hogy Mirkóczki Ádám szóvivő szerint nem érte volna meg a Jobbiknak a baloldallal együttműködni, a párt második embere meglehetősen érdekes választ adott, belekeverve Vona Gábort is.

A politikusainknak is, én nekem magamnak is, meg Vona Gábornak is, a teljes elnökségünknek óriási ellenérzése volt a szocialistákkal kapcsolatban, de megjegyzem, ugyanígy gondolkodik a választóinknak a jelentős része is.

Volner valamilyen oknál fogva a Jobbik politikusai, saját maga és az párt elnöksége mellett külön hangsúlyozta a pártelnököt, mint akiknek „óriási ellenérzése volt a szocialistákkal kapcsolatban." Ami ezután jön, az több mint furcsa. Volner sorok közötti kiszólása erősen arra utal, hogy nem csupán törésvonalak, hanem valóságos szakadék húzódik meg a Jobbik vezetői körében. Szintén a baloldallal való együttműködésre vonatkozó kérdés kapcsán azt mondta, hogy ezt nem engedné a lelkiismeretük. És ezt követően ismét látványosan kiemelte Vona Gábor személyét, aki elmondása szerint 2006 után folyamatosan kint volt az utcán, és szervezkedett Gyurcsányék ellen, ezért az ő lelkiismerete sem (!!!) bírta volna a balliberálisokkal való kooperálást. Itt van a Volner-nyilatkozatrészlet kivonata:

Saját lelkiismeretünk sem engedte volna, gondoljon bele, azért Vona Gábor is 2006 után folyamatosan kint volt az utcán, folyamatosan mozgalmi életet szervezett, pont Gyurcsányék ellen, ööö lépett fel politikailag, az ő lelkiismerete sem bírta volna az egészet, de gyakorlatilag mindegyikünk így érez a Jobbik elnökségi tagjai között, hogy fel sem merülhetett az, hogy Gyurcsány Ferenccel valamilyen módon is együttműködjünk.

A látszólag apró utalás a Jobbikot belülről ismerő forrásaink szerint komoly dolog. Nyílt titok a Jobbikon belül, hogy közel sem felhőtlen a kapcsolat Vona Gábor és Volner János között. Amikor a nyilvánosságban megjelentek a néppártosodás első jelei, sokan Volnerre tekintettek megmentőként, Vona első számú kihívójaként. Ugyan egy idő után a párt frakcióvezetője behúzta a kéziféket, és beállt Vona mögé a sorban, de a nézeteltérések továbbra is fennmaradtak közöttük. Mivel Volner az egyik legnépszerűbb jobbikos politikus, különösképpen a párt megmaradt radikálisai körében, a Jobbik országos listáján megkapta az előkelőnek számító második helyet, közvetlenül a pártelnök mögött. Ez azt jelenti, hogy szinte biztos, hogy a következő ciklusban ott lesz a parlamentben. Ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy Volner politikai értelemben vett helyzete stabil, és élvezi Vona bizalmát. Csakhogy a választás előtti jobbikos helyezkedéseket alaposan szemügyre véve teljesen más rajzolódik ki. Ráadásul nem is elsősorban Vona bizalmát kell élvezni, hanem Simicska Lajosét.

Még mielőtt Simicska Lajos megjelent volna a párt gazdasági hátországában, az Alfahír és az N1TV számított a Jobbik-média zászlóshajójának. A két sajtótermékben közös, hogy (jelenleg) mindkettőjüknek a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány a felelős kiadója. Sokáig ebben a szervezetben volt kurátor Volner János is, ahogyan a hivatalos bírósági nyilvántartásban is látszik:

Csakhogy pár héttel ezelőtt jelentős változás következett be a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány kurátorainak személyében. Kikerült a befolyásos pozícióból Volner János és Schön Péter, helyükre Radnai László és Szávay László került. Utóbbi azzal szerzett hírnevet, hogy a Jobbik-frakció több alkalommal is megtámogatta. Egész pontosan két éven keresztül 13-szor szerződött vele a frakció tanácsadásra, összesen kétmillió forintért. Szávay István jobbikos képviselő testvére akkor azt mondta, Farkas Gergely frakcióigazgató kérte fel arra, hogy kommunikációs tanácsokat adjon, és kreatív munkákat végezzen a pártnak. Úgy értékelte, hogy mindenki nagyon meg volt elégedve munkájával, és így idővel egyre szorosabb lett a kapcsolata a párt vezetőivel, ezért kapott annyi megbízást. Nem mellesleg Szávay László 2015 júniusától főállásban is politikával kezdett el foglalkozni, a parlament kulturális bizottságát vezető Dúró Dóra jobbikos képviselő kabinetfőnöke lett.

Itt vannak a jobbikos médiabirodalom legutóbbi változásai, Volner neve nem olvasható a hivatalos nyilvántartásban:

A példátlan jobbikos korrupciós botrányról az Origo sokat írt, arról, hogy pénzt kínáltak egy LMP-snek a visszalépésért, mi közöltük elsőként a leleplező fotókat Szabó Gábor jobbikos pártigazgatóról, amint éppen a Simicskától kapott korrupciós pénzzel távozik Simicska főhadiszállásáról. A TV2 Tények derítette ki, hogy meg akarta venni a kisgazdákat.

Nemcsak a korrupció, hanem ideológiai feszültségek is szétrobbantják a Jobbikot. Talán nem véletlen, hogy éppen Volner furcsa interjúja után üzent Toroczkai László a pártvezetésnek. A Jobbik alelnöke Facebook-bejegyzésben kelt ki Vona Gábor politikája és Mirkóczki Ádám beszéde ellen. A politikus azt írta, hogy "Mirkóczki Ádám szóvivő nem az én nevemben mondta az alábbiakat." Íme, a poszt:

Ismert, Mirkóczki Ádám azt mondta egy interjúban, hogy "az a retorika, ami 2010 előtt volt, az nem volt igaz." A politikus megnyilvánulása a Jobbik őszödi beszédének lett elkönyvelve a nyilvánosságban.