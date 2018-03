Debrecenben is beindult a jobbikos korrupciós úthenger

Debrecenben is beindult a Simicska Lajos pénzéből fizetett jobbikos korrupciós henger: most az MSZP-jelöltjét, Gurmai Zitát szólították fel visszalépésre. A debreceni eset érdekessége, hogy a párt helyi vezetése korábban azt mondta, hogy senkit sem szólítanak fel visszalépésre, és ilyet sem kérnek. Az országos jobbikos vezetés ellentétei után tehát helyben is esik szét a párt. Az MSZP visszautasította a korrupt, szétesőben levő Jobbik közeledését.