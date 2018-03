A Jobbik-alelnök Sneider Tamás eltitkolt mátrai vadászháza

A Fidesz is jogi útra terelné a Független Kisgazdapárt vezetőinek jobbikos megvesztegetését. A napokban több, a választással kapcsolatos csalási ügy is felmerült a Jobbiknál. Ahogy megírtuk, a szálak Szabó Gábor pártigazgatóhoz és Simicska Lajoshoz vezetnek, azonban több jobbikos politikus is érintett lehet hasonló ügyekben. Most Sneider Tamás, a párt országgyűlési képviselője bukott le a Mátrában álló, értékes vadászvillájával és feleségének milliós, párton belüli jövedelmével.

„Ne vicceljen már. Jöjjön el hozzám, nézze meg, omlik a vakolat a falról" – Sneider Tamás, jobbikos politikus, egykori szkinhed szerint képviselőik többségének nincs jelentős vagyona. A Tények által megmutatott képen azonban a Jobbik alelnökének eltitkolt vadászvillája látható. A hatalmas épület a Mátrában, a sípályától nem messze áll.

Kedvelt téli-nyári üdülőhely a Mátra legmagasabb pontjához közeli Mátraszentimre és Mátraszentlászló. Színészek, hírességek, celebek, és mint kiderült, politikusok tulajdonolnak itt értékes nyaralókat. Botka László szegedi MSZP-s polgármester, a szocialisták egykori miniszterelnök-jelöltje is ezen a településen piheni ki fáradalmait családjával egy hatalmas nyaralóban, mely az édesapja nevén van.

Légi felvételeken tisztán kivehető, Sneiderék vadászháza egy mesés, erdős, vadregényes területen áll.

Az értékes mátraszentimrei ingatlanban fele arányban tulajdonos Sneider Tamás felesége - ő az, akinek ügyvédi irodája milliókért ad jogi tanácsokat a Jobbiknak -, valamint a saját ügyvédi irodája.

Sneider felesége a Jobbiktól milliós összegeket visz haza

Az interneten fellelhető dokumentumok szerint Sneider felesége 2011-2012-ben több mint tízmillió forintot vett fel a párt költségvetéséből. Azt a politikus sem tagadta, hogy a felesége jogi munkát lát el a Jobbiknak.

Feleségem tíz éve lassan már a Jobbik jogi ügyeit intézi, annak a vezetője, ezt a munkát látja el. Viszonylag kevés pénzért. Körülbelül 80 ezer forintért – mondta Sneider.

Csakhogy jött a valóság és a dokumentumok, amelyek szerint ennél jóval magasabb a bérezése, 2016 és 2017 között, másfél év alatt közel hétmillió forintot fizetett ki az alelnök feleségének a Jobbik-frakció jogi tanácsadásért. Ezek a számok a Jobbik-frakció költéseiből olvashatók ki.

Az ismerősöket, családtagokat, haverokat előnyben részesíti a Jobbik

Nem Sneider Tamás az egyetlen jobbikos vezető, akinek családját előszeretettel alkalmazzák különféle munkákra a pártnál. A dokumentumok szerint több megbízást kap évente Volner János felesége is, de Szabó Gábor autószerelőként dolgozó édesapja is készített már a temetők állapotáról szóló tanulmányt a Jobbiknak. A párt körülbelül 2 milliárd forintot költött a párttagok családjának foglalkoztatására. Ebből is ügy lett, a Jobbik remekbeszabottan magyarázta ki magát: szerintük a rokonok foglalkoztatásával nincs semmi probléma.

Az elmúlt napokban szintet lépett a Jobbikban a korrupció

Megírtuk, hogy Szabó Gábor pártigazgató Simicska Lajoshoz jár pénzért a milliárdos egyik cégének irodájába. Az innen származó feketepénzt használják más jelöltek lefizetésére is. Több fényképet is közöltünk ezzel kapcsolatban. Az egyik képen az látható, ahogy Simicska Lajos fekete jaguárja beparkol az említett iroda udvarába. Később, ugyanebből az épületből távozik Szabó Gábor és Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója egy táskával.

Egy párthoz közeli informátor megerősítette nekünk, hogy Szabó Gábor az, aki ezeket a pénzügyeket intézi:

ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban. Simicska mindig azt mondja: neki ilyen ügyes emberek kellenek, akik ennyire kreatívan bánnak a pénzzel.

Szabó Gábor volt az is, aki a Független Kisgazdapárt vezetőinek a megvesztegetését intézte. Erről Paulina László, az FKGP alelnöke számolt be korábban. A Jobbik-FKGP szerződésen előbbi részéről Szabó és Staudt Gábor, jobbikos képviselő szignója díszeleg. A kisgazdák választási csalásért feljelentik a Jobbikot, sajtóinformációk szerint erre kedden kerül sor.

Jobbikos politikusok és a Fidesz reakciója kisgazdaügyben

Szilágyi György tagadta, hogy a Jobbik üzletelt volna a kisgazdákkal. „Tényként cáfolom önnek, hogy a Jobbik semmiféle pénzt nem adott a kisgazdapártnak” – ezt mondta a Jobbik országgyűlési képviselője. Sneider Tamás már visszafogottabban nyilatkozott, nem tagadta ilyen egyértelműen az „üzletelés" tényét: "nincsen semmilyen információm ezzel kapcsolatban".

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a rendszerváltás óta, ez a legnagyobb választási csalási ügy Magyarországon.