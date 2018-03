Melegpartikra járt Vona Gábor, ismét erről beszélnek jobbikosok

Az elmúlt napokban új fronton támadják a Jobbik radikálisai Vona Gábort. A szokásosnak tekinthető üzenetek mellett egy egészen sajátos vonalon mentek neki a Jobbik elnökének: Janiczak Dávid szexuális zaklatásnak beillő, trágár szavait hozták fel, és írták át Vonára. És többször szóba hozzák Vona Gábor melegügyét.

Amellett, hogy régen nem látott korrupciós-vesztegetési-lefizetési ügyek zilálják szét a Jobbikot, ideológiai téren is egymásnak estek a párt politikusai. Volner János, a párt alelnöke burkoltan üzent Vona Gábornak, miután kiszorították a jobbikos médiabirodalom egyik fontos pozíciójából, tegnap pedig Toroczkai László, a párt másik alelnöke közösségi oldalán jelezte, hogy számára elfogadhatatlan Mirkóczki Ádám szóvivőnek a párt múltját megtagadó mondata. Ismert, Mirkóczki azt nyilatkozta, hogy „az a jobbikos retorika, ami 2010 előtt volt, az nem volt igaz". Ugyanakkor nagyon úgy néz ki, hogy egy harmadik front is nyílt Vona Gábor pártjában.

A pártelnök még 2015-ben nyilatkozta, hogy a pártban meglévő vadhajtásokat le kell nyesni. Ennek megfelelően megkezdte a radikálisok kiszorítását a Jobbikból, akik sokáig relatíve némák maradtak. Ez a politika átmenetileg párton belül eredményesnek tűnt, azonban a választás előtt soha nem látott egységbe szerveződtek a „párt vadhajtásai". Először értelmiségi szinten szerveződtek, létrehozták a Merre tovább radikálisok nevű rendezvénysorozatot, később pedig már utcára vonultak a pártelnök politikája ellen. Mindemellett létrehozták az egykori jobbikosok kibeszélő fórumát, a Vadhajtások.com-ot, ahol meglehetősen nagy vehemenciával támadják a Jobbikot. Azonban a szokásosnak tekinthető üzenetek mellett napok óta egy egészen sajátos vonalon mennek neki Vona Gábornak. Egész pontosan Janiczak Dávid szexuális zaklatásnak is beillő, trágár szavait hozták fel, és írták át Vonára. És más, csalódott jobbikosok fórumán sokat beszélnek a korábban durva, homofób kijelentéseket tevő Vona melegügyéről.

Egy ideje görgetik a témát:

A posztok alatti hozzászólásokban olyanokat írnak a kommentelők, amit nem feltétlenül lenne szerencsés idézni. Ismert, egy nyilvánosságra került hangfelvételen Ózd jobbikos polgármestere azt mondta volt kolléganőjének, hogy „szárazon k*rlak se**be az összes fa***al!" Kiváltképp különös a radikálisok részéről ez a váratlan húzás. Erősen a Terry Black-ügy sejlik fel a háttérben. Az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat pedig nem is tudjuk idézni.

A Terry Black kontra Vona Gábor-ügy kirobbanása

Vona évekkel korábban azt írta közösségi oldalán, hogy nincs titkolnivalója a magánéletében, nem zsarolható, és nem lehet megfélemlíteni. Fekete bárány, fehér holló című könyvében pedig megírta, hogy a házasságának néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon nehéz válsága, amely majdnem véget vetett a feleségével való kapcsolatának. Ismert, ebben az időben házasságon kívüli kapcsolata alakult ki. De, ami igazán különös, hogy bár senki nem kérte, a Jobbik elnöke kimerítő felsorolásba kezdett:

Soha nem jártam homokos bárban, de bármiféle egyéb vagy heteroszexuális irányultságú night clubban sem.

Soha nem próbáltam semmilyen kábítószert, még füves cigit sem.

Soha nem volt kapcsolatom semmiféle szexuális mássággal.

Soha nem volt kapcsolatom prostituálttal.

Semmiféle erőszakos vagy törvénytelen dolgot nem követtem el.

Soha senkitől, sem magánembertől, sem a közjavakból semmit nem loptam.

A Terry Black kontra Vona Gábor-ügy ismét

„Ha valaki színt vall, tegye rendesen! Vona Gábor csak egy részét ismerte be annak, amit egy közszereplőnek nem szabad elhallgatnia a múltjából! Nem azért, mert bárkinek is köze van ahhoz, hogy egy politikus kivel bújik ágyba – legalábbis addig, amíg az nem bűncselekmény kategória. Sokkal inkább azért, mert amíg valaki olyan titkokat őriz, mint ő, addig zsarolható, ennélfogva irányítható. Arról nem is beszélve, hogy bort iszik és vizet prédikál" – mondta három évvel később, azaz 2016-ban. A botrány nem csitult, Terry Black később azt mondta, a 2000-es évek elején Vona Gábor rendszeresen járt olyan rendezvényekre, amelyek végén meleg férfiak szórakoztak egymással. A rendezvényeken állítása szerint Terry Black személyesen is találkozott a Jobbik elnökével.

Furcsa módon elsőként a Jobbik elnökének felesége reagált az ügyben. De aztán Vona Gábor is a nyilvánosság elé állt, és egy sajtótájékoztató keretében azt mondta, hogy ő nem homoszexuális, hanem büszke heteroszexuális. Az ügy tovább bonyolódott, hiszen Terry Black egy olyan fényképet mutatott meg, amelyen egymás vállát fogja Vona Gábor, a Jobbik elnöke és egy férfi, miközben nagyon közel állnak egymáshoz. Majd felháborodottan kereste meg a Tények szerkesztőségét azzal, hogy meg akarták vesztegetni. Az előadóművésznek állítása szerint ötmillió forintot ajánlottak, ha azt mondja, hazudott egy korábbi interjúban Vona Gáborral kapcsolatban. Ő viszont továbbra is fenntartja az állításait, és azt mondja, bizonyítékai is vannak. Kiderült, hogy Terry Blacknek tanúja is van arra, hogy Vona Gábor járt a Lokál nevű klubjában és a lakásán is. Később a tanúja is színre lépett. Amanda Elstak azt mondta, hogy találkozott Vona Gáborral a Kertész utcai Lokálban, majd Terry Black lakásán is. Azt is hozzátette, hogy hetente-kéthetente találkoztak.

Az ügy érdekessége, hogy Vona Gábor csak hosszas vacillálás után perelte be Terry Blacket. Az eljárás azóta is tart. Idén januárban megírtuk, hogy nem jelent meg a Jobbik elnöke azon a szembesítésen, ahol módja lett volna tagadni azokat az állításokat, miszerint melegpartikra járt, és voltak meleg kapcsolatai. A hosszas iratismertetés közben annyi derült ki, hogy mivel az egyik koronatanú Amanda Elstak nem kapta kézhez az idézést, így csak hallgatóságként vehet részt az eljárásban. Terry Black, aki ezer kilométert vezetett, hogy odaérjen a tárgyalásra, egyszer csak kifakadt a tárgyalóteremben:

Vona Gábor biztosan biszexuális, de még az is lehet, hogy meleg, de biztosan! Miért nem jött el, hogy szembenézzen velem, vagy Amandával?

- kérdezte Terry, majd hátranézett Amandára, aki helyeslően bólogatott. Terry azt mondta, nem tudja, miről szól a per, de azt továbbra is állítja, amit Vonáról mondott, és vállalja is érte a felelősséget.

Az Origo utánajárt, hogy a kétezres évek elején hol is voltak ezek a homoszexuális partik, ahol Terry Black állítása szerint Vona Gábor is többször járt. Hogy lehetett oda bejutni? Kit engedtek be? Ki vehetett ezeken részt? Az is érdekes, hogy az este csúcspontját jelentő szexpartin kívül, pontosabban az előtt, mi történt ott. Azt is megtudtuk, hogy Vona kivel járt oda - ez azért érdekes, mert ugyan nem közismert emberről van szó, viszont Vona életében nagyon fontos szerepet töltött, tölt be. Ennek a találkozóhelynek egyébként, ahol a melegpartik voltak, komoly története, mondhatni, sajátos múltja van. Hamarosan ezt is elmeséljük.