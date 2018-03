A Magyar Idők számolt be arról hétfőn, hogy a Fidelitas feljelenti Janiczak Dávidot, Vona Gábor néhány napja egy trágár és nemi erőszakkal fenyegető hangfelvétellel lebukott helyettesét. A Fidesz ifjúsági szervezetének szóvivője beszámolt arról, hogy a feljelentést arra alapozzák, hogy az szerintük megvalósítja a zaklatás büntetőjogi tényállását. De számos más kormánypárti és ellenzéki politikus is távozásra szólította fel Ózd első emberét. Vona Gábor, a közben épp a korrupciós botrányai miatt nagy bajban lévő Jobbik elnöke viszont megvédte helyettesét, és azt mondta egy ózdi utcafórumon, hogy ez "bárkivel megeshet". Furcsa lett az értékítélete a jobbikos fiúknak az utóbbi időben, az már biztos: most már az anális erőszakkal történő fenyegetés és a korrupció is belefér, hiszen a párt elnöke szerint "az bárkivel megeshet."

Párkányi Eszter a Fidelitas szóvivője úgy fogalmazott: „Láthatjuk, hogy Juhász Péter is belebukott a nőverésbe – mondta, hozzátéve: senki sem bántalmazhat és gyalázhat meg nőket Magyarországon büntetőjogi és egyéb következmények nélkül. A szóvivő szerint amennyiben Janiczak Dávid nem távozik a közéletből, akkor Vona Gábornak, a Jobbik elnökének ki kell zárnia őt a soraikból.

A Magyar Idők emlékeztet cikkében, hogy Vona a hétvégén, Ózdon tartott utcafórumán nem hogy elhatárolódott trágár helyettesétől, hanem még meg is védte az alpári Janiczakot.

Vona ezt mondta: „Janiczak Dávid úgy fogalmazott egy magánbeszélgetésben, ahogy nem illő, de azt gondolom, hogy ez bárkivel megeshet. Sajnos az ember a magánéletében fogalmaz úgy indulatában vagy bármilyen okból, ami nem helyénvaló. Ő is így fogalmazott, elnézést kért, és azt hiszem, ezzel megtette, amit meg kellett tennie."

Vona nyilatkozata bizonyítja, hogy mióta Simicska a birodalma leányvállalatává degradálta a pártot, elképesztő módon eltorzult az értékítéletük, hiszen az anális erőszakkal fenyegetőzés a párt elnöke szerint „bárkivel megeshet". És ilyenkor elég egy kis Facebookon közölt bocsánatkérés.

Mint ismeretes, és amiről az Origo is részletesen beszámolt: Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere egy kiszivárgott hangfelvételen minősíthetetlenül alpári stílusban beszél a nőkről.

A Pesti Srácok három birtokába jutott hangfelvételt hozott nyilvánosságra múlt héten, amelyek még 2016-ban keletkezhettek.

Az első felvételen azért alázza meg egyik támogatóját, mivel a polgármester úr szerint nem néz ki elég jól.

Munkatárs: Hát ez nagyon mellettünk van ez a...

Janiczak: Pedig egy csúnya... nőnek sem néz ki...

Munkatárs: Könnyebb átugrani, mint megkerülni...

Janiczak: Na de az ilyeneket kell majd a bálon megtáncoltatni.

Munkatárs: Na de az izét is nem megtáncoltattam?

Janiczak: Csak poénból is hogyne táncoltatnám meg!

A második hangfelvételen a polgármester úr egy neki írt szerelmeslevélből olvas fel az alpolgármesterének, természetesen munkaidőben, hiszen mi más dolga lehet egy polgármesternek munkaidőben, mint hogy szerelmesleveleket olvasgasson. Különösen, hogy Ózdot felvirágoztatták az elmúlt években. Na persze. Janiczak arról értekezik helyettesének, hogy egy ilyen csúnya lányt úgy sem fog senki "megdugni" mert szerinte senkinek nem kell egy ilyen csúnya lány.

Janiczak: (A levélből felolvasva) „Kicsit hosszú lesz, bocsánat érte. Mikor odaköltöztünk a panelba, ahol ti laktatok, és először megláttalak, akkor megtetszettél nagyon."

Alpolgármester: Itt a lehetőség. Egy igazán komoly kapcsolatra, nem igaz?

Janiczak: Nem dugja meg senki. [Ezen Janiczak és a jegyző is másodpercekig röhög.]

Alpolgármester: Nem megy félre. Azt a kurva anyja!

Janiczak: Bejelöltem ilyen olvasatlannak, hogy akkor hátha nem látja, hogy láttam még, oszt még hátha egyszer lesz kedvem válaszolni.

A legdurvább felvétel azonban nem ez, hanem amely felvételen Ózd első embere az akkori kabinetfőnökével Bézsenyi Bernadettel beszélget.Ezen a kifinomult, néppárti úriember Janiczak a nőt konkrétan anális erőszakkal fenyegeti meg, amennyiben elmond valamit egy bizonyos Alexának vagy Petinek. (Utóbbiról feltételezhető, hogy Janiczak alpolgármestere, a választókerületben egyébként jobbikos jelöltként induló, és az alpári Janiczak által erősen támogatott Farkas Péter Barnabásról lehet szó. Vele igazgatják Ózd felvirágoztatását, akarom mondani szerelmesleveleket olvasgatnak.)

Íme Janiczak beszélgetése egy női beosztottjával:

Janiczak: Igen, de ezt neked nem szabad tudni.

Bézsenyi Bernadett: Jó.

Janiczak: Alexának sem, meg Petinek sem.

Bézsenyi: Oké, senkinek nem mondok semmit!

Janiczak: Oda dobod föl a pinádat!

Bézsenyi: Hagyjál már!

Janiczak: Szárazon kúrlak seggbe!

Nem is csoda, hogy a fenti mondatok elérték a közvélemény ingerküszöbét, és számos közéleti szereplő elítélte a felvételen elhangzott mondatok miatt Vona alpári, bunkó helyettesét. A Fidesz ifjúsági szervezete pedig fel is jelentette Janiczakot zaklatás miatt.

Íme a teljes felvétel:

Novák Katalin is elítélte: "Távoznia kell Janiczaknak"

De emellett, ahogy arról a Magyar Idők beszámol, Novák Katalin, a Fidesz alelnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy Janiczak Dávid milyen stílust enged meg magának, hogyan kezeli a nőket. "Az ilyen erőszakos, durva viselkedésnek nincs helye a magyar közéletben, ezért a Jobbik alelnöke nem tehet mást, mint hogy távozik a közéletből. Amennyiben erre nem hajlandó, Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kell felszólítani őt erre." – hangsúlyozta Novák Katalin.

"A polgármesternek munkahelyi zaklatás miatt felelnie kell a büntető törvénykönyv alapján" – jelentette ki Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja alapítója, Újbuda fideszes alpolgármestere a hétvégén.

De a kormánypárti politikusokon kívül ellenzékiek is elítélték Janiczak mondatait. Szél Bernadett, az LMP társelnöke kifejtette, hogy szerinte is távoznia kellene a Jobbik alelnökének a politikából korábbi, nőket fenyegető kijelentései miatt, és reméli, hogy Vona Gáborban is van annyi belátás, hogy nem hagy ilyen politikusokat a pártja élvonalában.

Nos, Szél Bernadettnek csalódnia kell, mert Vona épp a hétvégén vette védelmébe a bunkó Janiczakot, hiszen szerinte ez bárkivel megeshet.

De Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is azt mondta, Janiczak Dávid polgármesteri tevékenysége világosan mutatja, hogy nem szabad a Jobbikra bízni a kormányzást.

A Fidelitas feljelentette Janiczakot, hiszen nemcsak azzal van a probléma, hogy egy polgármesterhez méltatlan, gusztustalan stílusban beszélt Ózd első embere, hanem arról is, hogy egy beosztottjával, pláne egy női beosztottal engedte meg magának ezt a kifejezésmódot, ami véleményük szerint kimeríti a zaklatás tényállását is. Ez pedig megengedhetetlen, így Juhász Péterhez hasonlóan Janiczak Dávidnak is távoznia kellene a közéletből.

Kampány, hogy távozzon

Telefonos tájékoztató kampányt indít a Fidesz, hogy nyomást gyakoroljon Vona Gáborra, a Jobbik elnökére: mondassa le helyettesét, Janiczak Dávidot - nyilatkozta Czunyiné Bertalan Judit, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője hétfőn Budapesten a közmédiának. Senki nem alázhat meg így egy nőt, Janiczak Dávidnak nincs helye a közéletben, jelentette ki a fideszes politikus.