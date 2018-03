Újabb botrányos hangfelvétel került elő Vona Gábor helyetteséről

Újabb hangfelvételekelt közölt a Pesti Srácok a korrupt Jobbik elnöke, Vona Gábor helyetteséről: Janiczak Dávidról. Ózd jobbikos polgármestere ezúttal nem fiatal nőket fenyeget anális szexszel, hanem államtitkári pozícióról álmodozik, újságírók megvesztegetéséről cseveg és egy bizottság tudatos félrevezetésével dicsekszik. A helyzet az, hogy jelenleg itt tart a Jobbik. Az oknyomozó portál újabb Janiczak-hangfelvételeket ígért.

Egy hét sem telt el Janiczak Dávid anális közösüléssel fenyegető hangfelvételének napvilágra kerülése óta, a Pesti Srácok közzétette a következő egészen elképesztő hanganyagot Ózd jobbikos polgármesteréről. Az oknyomozó portál most három új hangfelvétellel jelentkezett. Szerintük ezek legalább annyira botrányosak, mint a nőgyalázósak. Következzenek Janiczaknak 2016-ban kifejtett gondolatai!

A bizottság tudatos félrevezetésével dicsekszik

A mai első felvételen a polgármester egy rövid monológot ad elő arról, hogyan számolna be egy ellenzéki politikus helyében a legutóbbi önkormányzati bizottsági ülésről, mivel támadná a polgármestert, vagyis saját magát. Majd közli, hogy a polgármester, tehát ő maga tudatosan félre akarta vezetni a bizottságot, és végül azt fűzi hozzá, hogy ez történt.

Ha én ellenzéki politikus lennék, ebben az esetben az lenne a főcím, hogy a polgármester tudatosan félre akarta vezetni a bizottságot és akkor utána kifejteném... Ez történt! – ezt sikerült a Tiszta kézzel szlogennel kampányoló Jobbik politikusának produkálnia.

Újságírók megvesztegetéséről cseveg

A második felvételen a polgármester Almási Csaba jegyzővel beszélget. A téma ezúttal az, hogy megvesztegessék-e, megvegyék-e kilóra a Kovács vezetéknevű újságírót, vagy sem.

Jegyző: Mert ezeket azért simán lehetne, hogyha arról van szó...

Janiczak: Persze, de nem reagálunk. Várunk, hogy mit hoznak. A kutyafuttatóba durva szövegek vannak... Kovács... Hívd már fel őt!

Jegyző: Jó.

Janiczak: Mert még ezeket a kutyákat is ő fényképezte.

Jegyző: Ne vesztegessük meg inkább, ne vegyük meg? Csak kérdezem...

Janiczak: Ne! Hagyjuk játszani!

Kristálytisztán hallható, hogy Janiczak szép nyugodtan közli jegyzőjével, hogy hagyják játszani Kovácsot. Ezután feltételezhető, hogy Janiczak Dávid és Almási Csaba nem először és nem utoljára beszélgetett ilyen könnyedséggel emberek megvételéről. A helyes magatartás ehelyett az lett volna, hogy a jobbikos politikus azt mondja, hogy „szégyelld magad, Csaba!", és felháborodik azon, hogy beosztottja újságírók megvesztegetésén gondolkodik.

Államtitkári pozícióról álmodozik

A harmadik felvételen Janiczak Dávid saját belső vágyait, álmait árulja el. Fiatal kora ellenére meglehetősen törtetőnek tűnik, hiszen számára kedvező politikai széljárás esetére már államtitkári pozícióban gondolkodik.

Azért bízom a jegyzőben, mert jönni akar velem Pestre. Ő hiszi azt, hogy én menni fogok, és tegnap is bejött, és azért félt Farkas Petitől, és azt mondta, hogy nekem kell mennem Pestre, meg hogy nem akar infarktust kapni, 55 éves, azt mondja, nem akar infarktust kapni, mert akkora felelősség van a nyakában, azt mondja, én menni akarok veled, én meg ebben biztatom is. Ha Jobbik-kormány lesz, és én valami államtitkár leszek, vagy valami, akkor majd ő is pozíciót kap.

Azt már az eddigi felvételek alapján is sejtettük, hogy a jegyzővel igen bizalmas viszonyt ápol a polgármester, máskülönben nem beszélnének egymással arról, megvesztegessenek-e egy újságírót. Itt az is kiderül, hogy a jegyző is menne a polgármesterrel Pestre, ha a Jobbik helyzetben lenne, Pesten pedig szép kis államtitkári tisztség várna Janiczakra, Almásira pedig más befolyásos pozíció. Ismert, Janiczak korábban megígérte, a választások után lemond frissen elnyert országgyűlési képviselői megbízatásáról, és nem dédelget nagyratörő budapesti terveket, megmarad lokálpatriótának. A valóság azonban Janiczak esetében is más, mint amit a nyilvánosság felé kommunikál. Vagyis, egy igazi hazudozó.

Az oknyomozó portál újabb Janiczak-hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát ígérte.

Anális közösüléssel fenyegette meg beosztottját Vona Gábor helyettese

Korábban megírtuk, hogy a Pesti Srácok cikksorozatának első részében nyilvánosságra hozott hangfelvételéből kiderül, hogy Janiczak szívesen venne rá szexre hölgyeket. Ózd polgármestere azt mondta korábbi kabinetfőnökének, Dr. Bézsenyi Bernadettnek, hogy „Szárazon k*rlak se**be az összes fa***al!."

A videó meglehetősen szép karriert futott be, hiszen még az ellenzéki pártvezetők is felháborodtak Vona Gábor helyettesének szavain, Szél Bernadett LMP-társelnök szerint például nincs helye ilyen személynek a közéletben, a Fidesz pedig telefonos kampányt indít Janiczak lemondatásáért.