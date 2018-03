A Jobbik mindig is ellenfélként tekintett a nyugdíjasokra

Rég nem látott válságba került a Jobbik a napokban kirobbant vesztegetési botrány következtében. Ha a párt elmúlt időszakát felidézzük, akkor könnyen megállapítható, hogy nemcsak a korrupció miatt szerepelhetnek majd rosszul az áprilisi választáson Vonáék. Emlékezetes, 2017 nyarán a gyűlölködő nyugdíjasozásával olyan folyamatot indított el a pártelnök, ami könnyen visszacsaphat a parlamenti választáson. Megengedhetetlen megnyilvánulásával Vonának sikerült akkor egy egész generációt magára haragítania, és ezt nem valószínű, hogy elfelejtették neki. Azt fontosnak tartotta Vona, hogy kutyus-, nyuszi- és cicusbarátnak mutassa magát, de az idős emberek felé soha nem tett egyetlen emberi gesztust sem.

Tavaly egy átlagos nyári napon elpattant valami Vona Gábornál, és Orbán Viktor tusványosi beszédét követően egy olyan Facebook-bejegyzést eresztett meg, ami másodpercek alatt óriási botrányt kavart az egész országban. Egy egész generációt sértett vérig a jobbikos politikus, hiszen ostobának és veszélyesnek állította be nyugdíjasokat, és útszéli hangon beszélt róluk. Szerintük az idős emberek szájából szennyvíz folyik, hogy csak a legvisszataszítóbb mondatot idézzük. A Jobbik sosem állt igazán az idősebb generáció pártján, ez már elődszervezetének, a Jobboldali Ifjúsági Közösségnek a megalapításakor is megmutatkozott, amit kizárólag egyetemisták és főiskolások alapítottak. A párttá alakulás után a szervezet mozgalmi jellegével elsősorban a fiatalokra gondolt, az idősebb korosztály számára nem nyújtott semmit. Vonáék parlamentbe kerülésével sem igazán változott a helyzet, továbbra sem érdekelte a Jobbikot az idősebb emberek problémái. A nyugdíjasok felé egész egyszerűen nem volt mondanivalójuk, és ez a párt Simicska-korszakára hatványozottan igaz.

Nyílt kenyértörésre viszont csak a fenti Vona-megnyilvánulást követően került sor, ami nem csoda, hiszen meglehetősen sértően, és bántóan fogalmazott róluk az egykori radikális párt vezetője. Azt írta, hogy az egyik utcai fórumán látott nyugdíjasokat, akiknek a szemükben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt, miközben húzták a kis bevásárló kocsijukat és a TV2-s hazugságokat ismételgetik. Ehhez hozzátette, hogy „a hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját." A módfelett ambiciózus politikus, amit csak lehetett, a nyugdíjasok fejére olvasott: az öregedést, a remegő kezeket, a 20. század gyötrelmeit és veszteségeit, a kis bevásárlókocsijukat, és azt is, ha netán megnézték valaha a TV2 hírműsorát.

Vonát többször is bocsánatkérésre szólították fel – eredménytelenül

Elsőként Novák Katalin az Idősek Tanácsa alelnöke, a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár szólította fel nyílt levelében bocsánatkérésre Vonát. A politikus arra kérte az ellenzéki párt elnökét, hogy hagyja békén a nyugdíjasokat, ne próbáljon szembeállítani fiatal és idős magyar embereket egymással. „Ne keltsen hamis képzetet »fideszes, viktoriánus« nyugdíjasokról, akiket Ön agresszív, manipulálható emberekként fest le” – fogalmazott. Vona kirohanása erős tiltakozást váltott ki az idős közösségekből, tiltakozott a Nyugdíjasok Szociális Fóruma és az Idősek Tanácsa is. Később a Fidesz is megszólalt az ügyben, Nyitrai Zsolt azt mondta sajtótájékoztatóján, hogy Vona Gábor írásban és szóban tett nyilatkozatai azt tükrözik, hogy a Jobbik elnöke nem veszi emberszámba a több mint kétmillió nyugdíjast. Akárcsak Novák Katalin, Nyitrai is bocsánatkérésre szólította fel a jobbikos politikust. Mivel ez nem történt meg, a Fidesz úgy döntött, hogy országos tájékoztató kampányt indít az ügyben. Ezt arra hivatkozva tették, hogy a Századvég megmérte a magyar lakosság véleményét az kérdésben, és kétharmadnyian vártak a Jobbik elnökétől bocsánatkérést. A nagyobbik kormánypárt ezután helyi szinten próbálta rábírni arra a jobbikos politikusokat arra, hogy kérjenek bocsánatot Vona helyett, nem sok sikerrel. Sőt, sok esetben gúnyolódás lett a vége, és nehezen érthető módon azt felelték erre, hogy a kormánypártoknak kellene ezt megtenniük.

Hiába volt tehát óriási a társadalmi elvárás, hiába érkezett a kormánypártok felől nyomás, Vona Gábor a mai napig nem kért bocsánatot a nyugdíjasoktól.

Ennek meg is lett az eredménye: előbb nyugdíjasokat inzultáltak, majd a Jobbik tévéje zaklatott idős embereket, végül Simicska újságírói gúnyolódtak a „pörköltzabáló nyanyákon”. A Jobbik nyugdíjas-ellenességét jól mutatja, hogy számos politikusuk fejezte ki nyíltan vagy burkoltan ellenszenvét irántuk.

Nem tudták teljes szívvel támogatni, hogy a nyugdíjasok Erzsébet-utalványt kaptak

2016 végén a Fidesz-kormány 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt adott a nyugdíjasoknak, azonban ezt a „nép pártja" nem tudta támogatni.

A jobbikos Lukács László szerint az idősebbek könnyen megtéveszthetőek, és nem az életkor alapján adná a gyógyszertámogatásokat

2017 áprilisában a jobbikos Lukács László parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy „az árubemutatók célközönsége elsősorban a nyugdíjas korosztály”. Szerinte ennek több oka is lehet, például az, hogy

a hétköznapokon a bemutatók időpontjában ők érnek rá, mivel a technikai fejlődéssel nehezen tudnak lépést tartani, könnyen megtéveszthetők a termékek gyógyhatását illetően.

A képviselő nem állt le, egy hónappal később a gyógyszertámogatási rendszer átalakításának javaslatát ismertette, amivel sikerült ismét nagyot beléjük rúgni. Szerinte

a gyógyszertámogatások keretében nem életkor, nem egyszerűen nyugdíjas státusszal kell szelektálni és meghatározni a különbségeket, hanem úgy kell támogatni a magyar állampolgárokat a gyógyszerköltéseikben, hogy ez igazodjon az ő egészségi állapotukhoz.

Mirkóczki a nyugdíjasokat a romákhoz hasonlítja

A Jobbik őszödi beszédét összehozó Mirkóczki Ádám is sajátos véleményt fogalmazott meg a kérdésben egy tavaly júniusi ülésnapon. A párt országgyűlési képviselője és szóvivője megszólalásában a nyugdíjasokat a romákhoz hasonlította. A politikus szerint két társadalmi csoport tud eldönteni egy választást: az egyik a nyugdíjas-társadalom, a másik pedig jelenleg most már a hazai cigányság társadalma. És szavaiból nem éppen a szolidaritás és a szeretet áradt egyikük felé sem.

Halott nyugdíjasokat sem kíméltek a jobbikos politikusok

Volner János, a párt második ember a Rozi néniként ismert idős asszonyba rúgott egy kiadósat. Ezzel az volt a legfőbb probléma, hogy a nyugdíjas asszony a poszt megjelenésekor már nem élt, így különös visszatetsző volt a politikus gúnyolódása. A frakcióvezető a bejegyzésében azt kifogásolta, hogy Rozi néni, hogy lehetett képes Orbán Viktort kedvelni.

Budai Lóránt, a Jobbik jászsági képviselője is Rozi nénivel viccelődött ízléstelenül. A párthoz közel álló hírportál próbált viccesen írni a halott nyugdíjasról. Azt próbálták kifigurázni, hogy 2014-ben egy dalt énekelt a Fideszről. Az idős asszony produkcióját Uhrin Benedekéhez hasonlították. A Jobbik egyik jászsági képviselője, Budai Lóránt viccesnek találta a bejegyzést, míg a párt többi szimpatizánsa minősíthetetlen stílusban gyalázta a halott idős asszonyt.