Váratlanul megszólalt egy fontos szereplő a jobbikos vesztegetések ügyében

A Jobbik és médiaserege sokáig hallgatott a rendszerváltás utáni legnagyobb vesztegetési botrányról, azonban közel egy hetes késéssel perrel kezdett el fenyegetőzni. Vonáék húzásával kapcsolatban több kérdés, gyanús momentum is felmerül, amiket érdemes számbavenni. Közben egyre jobban ráég a lefizetési-ügy a Jobbikra, hiszen Lattmann Tamás, a kisgazdák kormányfő-jelöltje is megszólalt. Szerinte fillérekért vásárolták fel a kisgazdákat, és mivel erről dokumentum is van, Vona pártjának akciója erősen felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját.