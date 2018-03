Választási csalásért feljelentették a korrupt Jobbikot

Tegnap feljelentést tettek a kisgazdapárt képviselői a Jobbik ellen választási csalás miatt - számolt be a Tények. Paulina László, a párt alenöke és Márkus János, kisgazdapárt főtitkára négy ember ellen tett feljelentést, köztük a kisgazdák illetékesei, valamint Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója, és Staudt Gábor országgyűlési képviselője ellen. Egyre kellemetlenebb helyzetben a Jobbik.

Ahogyan korábban megígérték, a Független Kisgazdapárt képviselői tegnap választási csalás miatt feljelentést tettek a Jobbik ellen. Ezt Paulina László, a párt alelnöke mondta el a Tényeknek. Ismert, a kisgazda politikus számolt be korábban arról, hogy a Jobbik az FKgP-t is megkörnyékezte. Olyan dokumentumokat mutatott meg, amelyek azt tanúsították, hogy a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ajánlott fel a kisgazdajelöltek visszalépéséért cserébe. E szerint Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák.

Múlt vasárnap nyilvánosságra került a Jobbik és a kisgazda-pártvezetés által szignózott szerződés, amely teljes mértékben alátámasztotta Paulina állításait. A dokumentum hitelességét Staudt Gábor jobbikos politikus egy e-mailben elismerte.

Feljelentés jobbikosok politikusok ellen

Paulina László és Márkus János, kisgazdapárt főtitkára négy ember ellen tett feljelentést, köztük a kisgazdák illetékesei, valamint a Jobbik pártigazgatója, és országgyűlési képviselője ellen.

A Független Kisgazdapárt képviselői, a főtitkár úr és jómagam feljelentést tettünk választási csalás ügyében. Ez a feljelentés az elkövetők felé szól, mégpedig azok felé, akik a szerződést aláírták. – mondta a Tényeknek Paulina.

Ezután felsorolta, kik ellen tettek jogi lépéseket:

Balogh Károly, FKgP elnök

Cseh Sándor, FKgP alelnök

Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója

Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője

Gyanúsan hallgat a Jobbik, nem úgy Lattmann Tamás

A Jobbik közel egy hét után perrel fenyegette meg Paulinát, amivel kapcsolatban több kérdés is felmerül. Tegnap azt elemeztük, hogy Vonáék húzásával kapcsolatban több gyanús momentum is felmerül, ezeket számba vettük.

Teljesen váratlanul megszólalt Lattmann Tamás is a vesztegetési ügyben. A kisgazdák kormányfő-jelölt jelöltje szerint fillérekért vásárolták fel a kisgazdákat, és mivel erről dokumentum is napvilágot látott, Vona pártjának akciója erősen felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. Nem érti, hogy ilyen tiszta helyzetben miért akar perelni a Jobbik.

Még egy kicsit odaszúrt Vonáéknak: eredményes együttműködést kíván a Jobbikhoz azoknak, akiknek még mindig van erre gusztusa. Itt nem csak a kisgazda politikusokra gondolt.