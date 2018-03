Morvai: Gyurcsány a Jobbikon keresztül kerülne újra hatalomra

Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő biztos benne, hogy Jobbik és a baloldal között Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök tervei alapján végül lesz összefogás. Szerinte Vona Gábornak nincs értékrendje és lelkiismerete, csupán a hatalom megragadása érdekli.

A korábban a Jobbikhoz kötődő Morvai Krisztina EP-képviselő interjút adott a 888.hu-nak.

Szerinte az egykor radikális párt pont azokat a programpontokat adta fel, amelyek neki szimpatikusak voltak még 2009-ben.

Magyarország mostani kormánya a nemzet szempontjából kulcsfontosságú pontokat már megvalósította.Morvainak bevallása szerint 2012-2013-ig volt ráhatása a Jobbikra. 2014-től már semmilyen érdemi kapcsolata nem volt a köpönyegforgató Vona Gáborral.

Az EP-képviselő kijelentette: erősen az az érzésem, hogy Gyurcsány és bandája (a mai MSZP és DK) a Jobbik »hátán« akar visszakerülni a hatalomba. Ennek tudható a Heller Ágnes vezette a balliberális „értelmiség” hirtelen jött lelkesedése az egykor radikális párt iránt.

Morvai, aki nemzeti jogvédőként a 2002-2010 közötti brutális emberi jogi jogsértésekkel szemben fellépőként lett politikus, ezt nem tudja elviselni.

A politikus megjegyezte, hogy a Jobbik honlapjain és Facebook-oldalain nyíltan arra biztatja a választóit, hogy a www.kireszavazzunk.hu oldalon található információknak megfelelően a „legesélyesebb ellenzéki jelöltre” szavazzanak. Ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy adott esetben a jobbikos érzelmű választópolgárt arra kérik és biztatják, hogy szavazzon a DK-MSZP jelöltjére.Csakhogy Morvai - ahogy fogalmaz - ezt az árulást már nem akarja szó nélkül hagyni.

Azt tartja helyesnek, ha egy felnőtt, komoly felelősséget viselő embernek van egyfajta szilárd belső lelkiismerete és értékrendje, és döntési helyzetekben ez a lelkiismeret és értékrend ad számára iránymutatást. Az elmúlt tíz év azt bizonyította számomra, hogy Vona Gáborból sajnos ez hiányzik - tette hozzá.

Janiczak Dávid ózdi jobbikos polgármester női alkalmazottját anális szexuális erőszakkal fenyegető szavai őt is lesújtották: mélyen megdöbbentett az a hangvétel, amit Janiczak Dávid egy neki kiszolgáltatott női munkavállalójával szemben megütött. A nők elleni erőszak témájának kutatójaként úgy gondolom, komoly személyiségproblémái vannak annak a férfinak, akinek az agyában a brutalitás és a szexualitás ilyen szervesen összefonódik.

Szerinte a Jobbikon belüli szexuális zaklatási témákról régebb is voltak szóbeszédek, de azokat – ellentétben a mostanival – nem lehetett bizonyítani.

Morvai kifejtette, hogy most, a sorsdöntő választás előtt arra kell tudnunk válaszolni, hogy mely párt alkalmas az ország vezetésére. Szerinte a Jobbikot látványosan felkaroló Simicska-médiabirodalom őt persona non grataként kezeli.

Mirkóczki Ádám Jobbik szóvivő kijelentéséről, miszerint a párt 2010 előtti radikális retorikája csak kamu volt, azt mondta: ez a nyilatkozat és kijelentés mélyen megdöbbentett. Az életem egyik legnagyobb csalódása... Az EP-képviselő szerint az Európai Unió mind a mai napig a tömeges bevándorlás erőltetését tekinti a legfontosabb feladatának és programjának.

Az Európai Parlamentben kiemelkedő jelentőségű a nemzeteken alapuló államok felszámolása, az Európai Egyesült Államok létrehozása, és a tömeges migráció eredményeként a sokféle kultúrájú, hátterű és származású lakosság létrehozása.

Morvai véleménye alapján Brüsszelben a félelem az úr a 2016-os terrortámadás óta.

Szerinte az Uniónak csak akkor van jövője, ha meghallja a polgárok szavát és nem megy szembe főképp az illegális migráció kérdésében az emberek tömegeinek az akaratával.

Meggyőződése, hogy ha az április 8-i választások után is fennmarad a tömeges migrációval szembeni magyar modell, azaz az EU bevándorláspolitikájának határozott elutasítása Magyarország és a visegrádi országok, illetve most már Ausztria és lassacskán Olaszország részéről, akkor ez a szemlélet és ellenállás futótűzként kezd el terjedni.

Kijelentette továbbá, hogy a bevándorláskérdés eszkalálódásában Brüsszelnek és a „nyílt társadalom politikáját" hirdető globális erőknek egyaránt hatalmas felelősségük van.

Mostanra pedig eljutottunk odáig, hogy nyíltan kimondják: Új Európát építünk, a régi Európa értékei – mint a kereszténység vagy a nemzetállamok – meghaladottaknak minősülnek, és immár egy nyitott, egy sokszínű, befogadó és szolidáris Európa modelljét kell elfogadnia minden tagállamnak. Most már tehát kifejezetten pozitív jelenségnek állítják be a tömeges migrációt és kifejezetten követelik minden egyes tagállamtól, hogy ennek rendeljük alá magunkat. Emiatt is sorsdöntő az április 8-i választás.

Morvai szerint hatalmas az izgalom és a várakozás Brüsszelben.

Képletesen azt mondhatom, hogy már behűtötték a pezsgőket, nagyon reménykednek abban, hogy a magyar választási eredmények következtében megszűnik az utolsó akadály, az új magyar kormány beadja a derekát.

Ha nem akarjuk tehát, hogy a migránsokat betelepítő Gyurcsány-Vona koalíció kerüljön hatalomra, akkor el kell menjünk szavazni a nemzeti érdekeket képviselő kormányra - tette hozzá.