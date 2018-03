A Brüsszelben igen gyakori vendégnek számító Soros György migrációval kapcsolatos véleménye köszön vissza európai uniós javaslatokban, dokumentumokban - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

"Reméljük, hogy Magyarországon a választásokat követően olyan kormány alakul, amely ennek a nyomásnak továbbra is képes ellenállni" - fogalmazott a politikus. Szerinte ha Magyarország elfogadná az EU elnökségi javaslatát, tízezer migránst kellene befogadnia, ami nyilvánvaló fenyegetés az ország biztonságára nézve. A Soros György által támogatott NGO-k igényeinek azonban minden tekintetben megfelel ez a kezdeményezés - tette hozzá Gulyás Gergely, kijelentve ugyanakkor, hogy Magyarország továbbra sem hajlandó befogadni migránsokat, a kvótarendszer pedig megbukott.

Megjegyezte, hogy az unió lehetőség szerint még az első félévben dönteni akar a kérdésben, így a migrációval kapcsolatos legnagyobb küzdelmek júniusra várhatók.

Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt frakcióvezető-helyettese arról beszélt, hogy az unió azt szeretné, ha Magyarország bevándorlóországgá válna sok nyugat-európai államhoz hasonlóan. Az EP többsége és az Európai Bizottság is azért dolgozik, hogy ezt a célt elérhesse - mondta.

Az EP-képviselő kiemelte, hogy Magyarországot komoly támadások érik Brüsszel irányából, egyértelmű a nyomásgyakorlási szándék. Példaként említette azt a most tárgyalt, Soros-jelentésnek is nevezett Sargentini-jelentést, amely a VII. paragrafus szerinti eljárást kezdeményezné Magyarországgal szemben.

Szájer József szerint a támadások indoka az, hogy Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni, nem akarja bevezetni a kötelező kvótákat.

Dolgoznak a háttérben azok az erők, amelyek szeretnék a bevándorlásellenes magyar kormányt eltávolítani a hatalomból, és olyan bevándorláspárti kabinetet akarnak, amely lebontaná a határzárat és végrehajtaná a migránsok betelepítését - fogalmazott. Hozzátette, hogy Soros György is hiperaktív Brüsszelben, gyakran lehet őt látni ott az EU intézményeinek vezetőivel, és a migránsok betelepítésére vonatkozó tervének végrehajtását kéri.

A politikus összegzése szerint április 8-án az a tét, hogy magunk irányíthatjuk-e az országot vagy külső erők, hálózatok jelöltjei.