Szégyellik Vona Gábort a Jobbikban, ezért nincs a plakátokon

Lánczi Tamást, a Századvég Alapítvány vezető elemzőjét, és ifj. Lomnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum szóvivőjét kérdeztük meg, hogy vajon miért nem szerepel Vona Gábor a plakátokon. Feltűnő ugyanis, hogy a Jobbik látványosan szégyelli Vonát, egyetlen plakáton sem látható. Pedig 2014-ben még vele kampányoltak. Lánczi szerint nem véletlen, hogy egyetlen plakáton sem található meg a pártelnök, Lomnici szerint a népszerűségvesztéshez hozzájárulhat, hogy a Jobbik ma már inkább a homo sorosenzus elterjedését támogatná. A sajtót természetesen egyre jobban érdekli Vonáék mélyrepülése, a Figyelő is készített hasonló témában egy elemzést.

Két szakembert kérdeztünk meg, hogy elemezzék, mi az oka a Jobbik és Vona Gábor népszerűtlenségének, illetve milyen hatással voltak rájuk a pártot érintő korrupciós botrányok.

Lánczi Tamás: Vonát hátráltató tényezőnek tartják a Jobbikban

Elsőként Lánczi Tamást, a Századvég Alapítvány vezető elemzőjét értük el, aki azt mondta, hogy Vona Gábor népszerűségi indexe az elmúlt időszakban Gyurcsány Ferenc szintjére süllyedt. Lánczi ezt azzal indokolta, hogy a Jobbik elnöke pálfordulást hajtott végre saját, illetve pártja politikájában. Ez nem csupán az elkötelezett szimpatizánsokat idegesítette, hanem a választók szélesebb körében is ellenérzéseket váltott ki. A politikai elemző ezt a folyamatot „balratolódásnak" nevezte, szerinte a szavazók nagy része Vona húzását nem tolerálta jól. Ennek igen egyszerű oka van: hiteltelennek látják. Arra a kérdésünkre, hogy ez megnyilvánul-e valamilyen formában a kampányban, Lánczi azt válaszolta, hogy nem nehéz észrevenni, hogy az országot elárasztó jobbikos plakátok egyikén sem szerepel Vona Gábor. Kiemelte, hogy a párt jelöltjeinek vannak önálló plakátjai a körzetekben, a saját arcképükkel, azonban ezeken sem található meg a pártelnök.

Az elemző szerint ennek az az oka, hogy pártján belül hátráltató tényezőnek tartják, aki lefele húzza a párt népszerűségét.

Megkérdeztük Lánczitól, hogy a pártot sújtó korrupciós botrányok milyen befolyással lehetnek Vona személyes megítélésére, kúszhatnak-e lejjebb a támogatottsági mutatói, mire ironikusan azt felelte, hogy

ennél nehezebb lenne.

Hozzátette, hogy a korrupciós botrány csak most kezd „felszívódni a társadalomban", az emberekhez csak most fog eljutni a hír. A vezető elemző visszatért a Jobbik mélyrepülésének okaira, és kiemelte, hogy a Jobbik „egészségtelen kapcsolatban" van Simicska Lajos nagyvállalkozóval, hiszen utóbbi vett magának egy pártot.

Ifj. Lomnici Zoltán: a Jobbik ma már inkább a homo sorosenzus elterjedését támogatná

Megkérdeztük ifj. Lomnici Zoltán véleményét is, aki szerint a „politikai kísérletezgetéssel foglakozó oligarchapárt" vesszőfutásának újabb fejezete lehet április 8. A Civil Összefogás Fórumának (CÖF) szóvivője kiemelte, hogy miközben a párt ikonikus figurái, úgy, mint Morvai Krisztina, Borbély Zsolt, Gaudi-Nagy Tamás vagy Nagy Ervin a párt legsötétebb időszakáról beszélnek, a közvélemény-kutatások adatai azt mutatják, hogy a Jobbik rágalmazó, becsületsértő plakátkampányai sem tudták érdemben növelni a Jobbik támogatottságát. Sőt, szerinte inkább a kormánypártok támogatói bázisát mobilizálták. Az ügyvédként praktizáló Lomnici emlékeztetett arra, hogy Vonáék a piaci ár töredékéért kapták meg Simicska Lajos hirdetési cégeitől a plakáthelyeket.

Lomnici úgy látja, hogy miközben a 2003-as alapító okiratában még a balliberális „nyílt társadalmak" elleni küzdelmet tűzte zászlajára, időközben jelentős változáson ment át a Jobbik, és ma már inkább a homo sorosenzus elterjedését támogatná. Szerinte sokak szerint Vona Gábor és párttársai gőzborotvával sem fogják tudni magukról a cigányellenes, antiszemita kijelentéseiket lemosni, a Tett és Védelem, Alapítvány által megfogalmazott "taktikai képmutatás" csupán egy mély identitásválságot eredményezett a pártban.

Lomnici szerint a Jobbik tele van potenciális bombákkal.

„A köznyelvben csak Simicska és Heller szerelemgyerekeként aposztrofált Jobbik örök mementóként szolgál arra, hogy vannak a politikában is el nem évülő bűnök, és aki kirekesztő, emberi méltóságot lábbal tipró pártideológiák damaszkuszi útjára lép, onnan soha sem fog tudni érdemben letérni" – tette hozzá végül a CÖF szóvivője.

Természetesen a Jobbik identitás nélküli párttá vált. Hiszen, ahogy ifj. Lomnici mondja, a régi bűnöket nehezen felejtik a választók, ugyanakkor az igazi jobbikosok számára elfogadhatatlan a balra tolódás, nem beszélve arról, hogy Simicska Lajos diktátumai és a korrupciós botrányok is taszítóak.

Gyenge külső megítélés

Ha valaki figyelemmel követi a pártok 2018-as kampányának alakulását, az egyből kiszúrja, hogy valami nincs rendben a Jobbik háza tájékán, alátámasztva a megkérdezett elemzők vélekedését. Ugyanis, Orbán Viktor, Karácsony Gergely és Szél Bernadett számtalan óriásplakátról visszamosolyog, ami annak a jele, hogy pártjaik büszkén vállalják, és azt üzenik a választók felé, hogy őket szívesen látják. Szintén Lánczit és Lomnicit támasztja alá, hogy a Jobbik az egyetlen jelentősebb párt, amelyik miniszterelnök-jelölt nélkül kampányol, ami több mint furcsa a magát legnagyobb ellenzéki pártként meghatározó alakulattól. A Jobbik kommunikációs szakemberei egész egyszerűen eltüntették Vona Gábort a kampányból. Ennek több üzenete is lehet:

egyrészről a Jobbikban feltehetően úgy gondolják, hogy Vona nem igazán népszerű a szavazók körében, ezért inkább háttérbe vonják. Lánczi ezt úgy jellemezte, hogy pártján belül hátráltató tényezőnek tartják;

lehet egy olyan vetülete is a dolognak, hogy nem számolnak hosszútávon Vonával a párton belül, és a balliberális pártokkal váló esetleges későbbi együttműködésről már más jobbikos politikus tárgyalna;

utalhat a pártbeli gyenge pozíciójára is.

A napokban jöttek ki a legújabb Jobbik-plakátok, amelyeken szintén nem szerepel a pártelnök, helyette a párt nevét írták rá giga nagy betűkkel. Ebből egyértelműen azt a következtetést lehet levonni, hogy a Jobbikban tudatosan vonják ki a kampányból Vonát, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a pártnál is népszerűtlenebb maga a pártelnök. Ezt több közvélemény-kutatás is alátámasztotta. A legjobb példa erre a párthoz meglehetősen közel álló Iránytű Intézet tavaly októberi mérése: Vona a miniszterelnök-jelöltek rangsorának a végén kullog, azaz Orbán Viktor, majd Karácsony Gergely és Szél Bernadett is megelőzte őt a népszerűségi listán. Ugyanezt támasztja alá a hasonló időszakban készült Századvég-kutatás. A felmérés szerint a megkérdezettek 57 százaléka támogatta Magyarország miniszterelnökét, miközben a Jobbik elnökét mindössze 8 százalék. Elsőre is feltűnő az alacsony szám, de ha ez összevetésre kerül a Jobbik támogatottságával, akkor könnyen megérthető, hogy miért a „Vona-eltüntetős stratégiát" választották a párt kampánygurui. Egy legutóbbi Századvég-kutatás szerint az emberek 70 százalékának - ha durvábban fogalmazunk - kifejezetten visszataszító Vona Gábor.

Rossz pártbeli pozíciók

A Jobbik történetének első igazán komoly belharca a párt 2016-os tisztújító kongresszusát megelőzően robbant ki. Ismert, a „Jobbik lelkét elvevő" pártelnök Novák Előd és társainak a kiszorításával fizikai értelemben is megkezdte a vadhajtások lenyesését. A radikálisok nehezen viselték, hogy Vona megvétózta az alelnöki pozícióért való indulásokat, szervezkedésbe kezdtek, többen közülük kibeszéltek a nyilvánosságnak, aminek következtében a párttagokra is ráragadt egyfajta protesthangulat. Ennek meg is lett az eredménye, a 2016-os kongresszuson ugyan egyedüli jelöltként indult Vona, de a küldöttek csupán 80,5 százaléka szavazta meg őt újra pártelnöknek. A meglehetősen alacsony szavazati arány szinte példanélküli a pártok között, főleg, hogy csak egyetlen aspiráns volt Vona személyében, így a szavazatok sem oszlottak meg. Az egy évvel későbbi kongresszuson a Vona politikájával elégedetlenek a tiltakozás más formáját választották: tömegével maradtak távol, mindössze a küldöttek háromnegyede jelent meg.

A kiszorított radikálisok aktivizálódása

A radikálisokat kiszorító politika ideig-óráig eredményesnek tűnhetett, azonban a választás előtt soha nem látott egységbe szerveződtek a párt sértődött vadhajtásai. Tehát nemcsak párton belül, hanem az egykori támogatók körében is óriási felháborodást váltott ki a Lánczi által balratolódásnak nevezett politikája Vonának. A radikálisok először értelmiségi szinten szervezték magukat, létrehozták a Merre tovább radikálisok elnevezésű rendezvénysorozatukat. Létrehozták a Vadhajtás.com nevű Facebook-oldalt, ami a kiábrándult jobbikosok fórumává lett. Naponta több százezer emberhez is eljutottak Vona-ellenes üzeneteik, ami nem igazán nyerte el a Jobbik elnökének tetszését. Az oldalt meghekkelték, kezelői szerint a Jobbik elnöke és internetes trollcsapata áll a háttérben. Szerintük a "vadhajtásokat nem lehet lenyesni", ezért Vadhajtások néven újraindították projektjüket. Pár napja pedig Csepelen látogatták meg a radikálisok a Jobbik kampányzáróját, ahol konkrétan elmenekült előlük Vona. A pártelnök személyes népszerűtlenségét mutatja, hogy a Jobbik ikonikus figurái, mint Gaudi-Nagy Tamás, Morvai Krisztina és Budaházy György is nyíltan kritizálták. A korrupciós botrány pedig a párt felső köreiben is kihozta az ellentéteket: előbb Volner János alelnök üzent finoman Vonának, később Toroczkai László alelnök szólította fel lemondásra Mirkóczki Ádám szóvivőt.

Passzív a párt keménymagja

Többször is írtunk róla, hogy Magyarország nem sok pontján hozta lázba a támogatókat egy-egy Jobbik fórum, ami erősen összefügghet a Jobbik és Vona párton belüli megítélésével. Ez arra enged következtetni, hogy meglehetősen alacsony fokú az aktivitás a párt törzsszavazói körében. Legutóbb Gyöngyösön égett nagyot a Jobbik, amikor elkövették azt a hibát, hogy egy nappal a Fidesz gyűlése előtt kampányoltak ugyanazon a helyszínen, mint a kormánypárt. Szemmel látható a különbség: