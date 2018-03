A Választási Bizottság tegnapi határozata szerint Ungár Péter megsértette a választási eljárásról szóló törvényt. Az óbudai körzet LMP-s képviselőjelöltje úgy igyekezett lejáratni ellenfelét, a fideszes Varga Mihályt, hogy kampánya részeként közvélemény-kutatásnak álcázott telefonhívásokkal zaklatták a választókat, köztük olyanokat is, akik nem járultak hozzá telefonszámuk kiadásához. Az ismeretlen számról érkező hívások során olyan kérdéseket tettek fel a körzet fideszes képviselőjelöltjéről, amelyek valótlan tényállításokat tartalmaztak. Ennek meg lett az eredménye: a Választási Bizottság csütörtöki határozatában Ungárt elmarasztalta, és eltiltotta a további jogsértéstől.

A Fidesz korábban is Ungár Pétert sejtette a telefonhívások mögött, majd ennek tényét a politikus a múlt héten el is ismerte a HVG-nek, hozzátéve, hogy szerinte semmi kivetnivaló nincs a hívásokban, ezek a kampányának részét képezik - írja a Magyar Hírlap. Az LMP elnökségi tagja a telefonhívások szövegét is eljutatta a hírportálnak.

A kérdésekben megfogalmazott "állításokat" Varga Mihály kampányfőnöke a HVG-hez eljutatott helyreigazításában cáfolta, melyet a lap le is közölt. A Fidesz akkor feljelentést is tett az ellenzéki politikus ellen. A feljelentés nyomán tegnapi határozatában a Választási Bizottság kimondta, a „telefonhívásokban feltett kérdések valótlan tényállításokra hivatkoznak, és nem tekinthetők véleménynyilvánításnak". Indoklásukban hozzátették, hogy a kampány során a választók felé bármilyen formában eljuttatott valótlan állítások sértik az esélyegyenlőség elvét. Ennek nyomán a 7 tagú testület 4 igen és 3 nem szavazat mellett Ungár Pétert eltiltotta a további jogsértéstől.